Tunden regidores de Tijuana a su síndica: "No es personal", le dicen

Tijuana, B.C, junio 14 de 2020. En una intensa sesión de Cabildo, los regidores de las distintas fuerzas políticas exigieron a la Síndica Procuradora, María del Carmen Espinoza Ochoa un informe detallado del estado que guardan los expedientes relacionados a los señalamientos de corrupción de la pasada administración.

Además rechazaron por mayoría la recontratación de su Asesor Jurídico, el abogado Jesús Antonio Chávez Hoyos y de manera unánime negaron las 10 plazas que solicitaba la edil procuradora para la dependencia.

Las más de tres horas que tomo la sesión extraordinaria número 24 se vivieron en una tensa calma, toda vez que a los argumentos de tipo administrativo o legal, Espinoza Ochoa los descalificaba con adjetivos peyorativos.

Los expedientes que señalan irregularidades de la pasada administración viven el "sueño de los justos" y se requiere transparencia en los avances de estas gestiones, agregó Mónica Juliana Vega Aguirre, Presidenta de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción quien recibió el voto unánime de los ediles por su propuesta.

Meli Espinoza también sufrió un revés al serle negada la recontratación de su asesor jurídico, en quien los regidores reconocieron a un profesional capaz y honesto pero cuya contratación representa un conflicto de intereses para la administración municipal.

Los regidores también votaron por unanimidad en contra de otorgar 10 plazas para Sindicatura, con sueldos que oscilan entre los 35 y 63 mil pesos, ya que la petición fue genérica y jamás se especificó a quién se contrataría, en qué puesto y con qué sueldo.

Además los ediles acordaron formar una comisión especial para investigar la denuncia de un empleado de limpieza que fue despedido recientemente por tener diabetes y ser persona vulnerable al COVID-19.

"Les pedí que me dieran tiempo de pensarlo un poco y me encerraron y obligaron a renunciar", indica parte de la carta a la que dio lectura el regidor Luis Antonio Quezada y que le fue enviada por la persona afectada.

José Refugio Cañada García, Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil y Régimen Interno conminó a la Síndica a presentar la información por las vías oficiales adecuadas y no a través de las redes sociales como ya ha sido costumbre hacerlo.

"A mí no me va a decir que hacer o qué no hacer respecto a mi perfil Público", agregó la Síndica Espinoza Ochoa.