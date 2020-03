Traza el Ayuntamiento de Ensenada plan de prevención del COVID-19

Colocaron "filtro médico" en el acceso al edificio del Gobierno Municipal

ENSENADA.- Para salvaguardar la integridad de la población que reside en el vasto territorio ensenadense, el alcalde del XXIII Ayuntamiento, Armando Ayala Robles, anunció una serie de medidas que se aplicarán para la prevención del coronavirus.

Durante una reunión de trabajo, el primer edil informó que a nivel estatal y municipal, la contingencia sanitaria se encuentra en fase 1; sin embargo, hay casos confirmados en Sonora y dispersión comunitaria del virus en San Diego, California.

Armando Ayala precisó que, con base en información brindada por la Secretaría de Salud del Estado, en Baja California se han atendido 80 casos, sin que hasta el momento alguno haya resultado positivo; sin embargo, permanecen pendientes de resultado 17 casos de los que cinco son de residentes de Ensenada.

Adelantó que este martes se tendrían los resultados de los casos pendientes, por lo que seguimos en espera y exhortamos a la población a extremar precauciones, a no ser presa del miedo, a no divulgar información no confirmada y a evitar compras de pánico.

En el mismo sentido, el jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud en Ensenada, Ángel Iván Alvarado López, recalcó la importancia de que la población aplique de manera continua medidas preventivas como: lavado de manos, limpieza de superficies con solución clorada y estornudo de etiqueta.

Ángel Iván Alvarado resaltó que, en caso de síntomas de infección respiratoria, se debe evitar asistir a sitios con aglomeración de personas, así como acudir al médico en caso de tos seca, fiebre, malestar general, tras haber convivido con una persona infectada o visitado algún país con casos confirmados.

A nivel mundial, se contabilizan más de 167 mil casos de personas infectadas, de las que 6 mil 600 han perdido la vida, lo que arroja -en promedio- un 3.9 por ciento de casos con desenlace fatal, indicó.

El jefe de la Jurisdicción de Servicios de Salud puso a disposición el teléfono 646-239-0955 para la atención de situaciones relacionadas con el coronavirus, y en caso de que la línea esté saturada, recomendó enviar mensaje vía WhatsApp.

Plan de Contingencia Municipal

En compañía de Carlos Manríquez Ayub, jefe de Servicios Médicos, el alcalde dio a conocer el Plan de Contingencia Municipal que con carácter de urgente se implementará en el personal, instalaciones y servicio a la comunidad.

Armando Ayala puntualizó que se colocará un filtro médico en el acceso principal de la Casa Municipal, se brindará gel antibacterial a usuarios y personal; así como cubrebocas a quienes presenten tos o estornudos frecuentes.

Determinamos suspender eventos a los que haya programada asistencia superior a las 200 personas y no se utilizarán checadores o instrumentos en los que resulte necesario utilizar huella digital", afirmó.

Señaló que también se capacitará al personal -por dependencias- sobre la identificación y prevención de COVID-19; y se tratará de acortar los horarios de atención a los usuarios.

Se identificará a empleados de la tercera edad o que padecen enfermedades crónicas degenerativas, para evitar que interactúen de manera directa con la ciudadanía, ya que se encuentran entre la población con mayor riesgo a desarrollar complicaciones en caso de contagio, aseveró.

El presidente municipal agregó que a través de las distintas dependencias se convocará a promotores sociales, deportivos, líderes de colonia, asociaciones civiles y religiosas, para brindarles información preventiva.

"...Diariamente informaremos sobre cualquier anomalía o el posible avance a otra fase de la contingencia; sin embargo, reiteramos el exhorto a la población ensenadense: que se sume a la prevención, a que no sea presa del miedo y a que no realice compras de pánico", concluyó Ayala Robles.