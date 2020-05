Trasladarán a pacientes Covid-19 de Mexicali a Tijuana

MEXICALI, BC., mayo 28 (EL UNIVERSAL).- Ante el aumento de casos positivos de Covid-19 y la creciente ocupación hospitalaria en la capital, la Secretaría de Salud estatal considera trasladar a pacientes a Tijuana, donde las "clínicas de fiebre" han ayudado en la contención de casos. Hasta la semana pasada Tijuana encabezaba la lista con un promedio de hasta 100 casos más que Mexicali, pero el fin de semana las confirmaciones de positivos repuntaron en la capital del estado y terminaron por colocarla como puntera en la entidad y a Baja California en tercer lugar del país con más contagios y defunciones.

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud estatal, en total hay un registro de 4 mil 551 contagios por coronavirus en la entidad; de ese número, Mexicali —con más de 900 mil habitantes— tiene 2 mil 97, mientras que Tijuana —con alrededor de un millón 500 mil residentes— se mantiene en mil 976 casos confirmados. El titular de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, informó la posibilidad de trasladar a pacientes a Tijuana, no sólo porque hay más espacio, sino también más capital humano.

"Si nos vemos en la necesidad, vamos a comenzar a trasladar a pacientes de Mexicali hacia el Hospital General de Tijuana para garantizar que ninguno se quede sin atención", dijo. El funcionario explicó que, por ejemplo, en el Hospital General de Mexicali sólo tienen disponibles 10 camas y ocho ventiladores, mientras que en el Hospital 30 del IMSS sólo quedan 16 camas y dos ventiladores. En cuanto a la Unidad Auxiliar Hospitalaria operada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), hay siete camas disponibles y 12 ventiladores. A principios de mayo Pérez Rico advirtió que los habitantes que no respetaron el distanciamiento social durante el 30 de abril y el 10 de mayo, a finales del mes podrían causar un aumento en la curva de contagios por tratarse de eventos que tradicionalmente son celebrados con aglomeraciones.

Además del traslado de pacientes, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, sumó otras medidas, como el cierre de negocios hasta las 19:00 horas, así como multas a quienes generen o participen en concentraciones, con la intención de despresurizar los hospitales y aplanar la curva de contagio.



Clínicas de fiebre

En el caso de Tijuana, el titular de Salud estatal indicó que la apertura de unidades auxiliares —a donde fueron enviados los pacientes en proceso de recuperación— y la instalación de clínicas de fiebre han sido parte importante para generar resultados en la contención de la pandemia. Las clínicas de fiebre están basadas en un modelo utilizado por el equipo médico de Wuhan —epicentro del Covid-19 en China— para detectar los casos no graves de contagios, y reciben a las personas con síntomas leves como tos seca, fiebre y dolor de cabeza.

De acuerdo con Alonso Pérez Rico, este tipo de unidades comenzaron a operar desde abril con la intención de ser un filtro para la detección oportuna en los casos de coronavirus y observar si los pacientes requieren o no hospitalización para que sean atendidos a tiempo.

MÁS SOBRE Estatal