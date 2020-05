Tras agresión policíaca estos se organizan, pdrían contar con patronato para defensa de derechos

Tras la agresión del crimen organizado a personal de la Policía Municipal, donde privaron de la vida a dos elementos claves en la seguridad de la ciudad y la protesta de repudio a la defensa de sus derechos que realizo el personal policiaco que asistieron a las Honras Fúnebres de sus compañeros trajo consigo el que se estén organizando e intentan integrarse en un Patronato en Defensa de sus Derechos, luego de que les vienen descontando cada catorcena por el pago de su servicios médicos pero tienen desde el mes de diciembre que no cuentan con estos servicios básicos, además, de que están siendo apoyados por otros patronatos policiacos del interior del país, pero en cambio ya se dieron las primeras represalias y a quienes encabezaron la protesta, los cambiaron a la zona rural.

Desde hace ya casi seis meses, el personal policiaco no cuentan con el servicio médico que por derecho y apegados a la ley les corresponde pero en cambio les vienen descontando cada catorcena para el pago de estos servicios, que de hecho, la alcaldesa Olga Zulema Adams no ha reportado los pagos al ISSSTECALI, lo que devenga en que se está cometiendo un fraude en este sentido independientemente de que los demás empleados, sobre todo, los de confianza, tampoco cuentan con estos servicios médicos que de hecho son básicos para todo trabajador pero sin embargo, durante la protesta realizada por el personal policiaco, durante las honras fúnebres de sus compañeros caídos en el cumplimiento de su deber, llevaron a cabo una muestra de protesta y rechazo a las practicas del municipio en donde no les han respetado sus derechos que tienen como sus empleados.

Cabe hacer mención que antesituación y apegados a derecho, estos se mantienen exigiendo el respeto de sus, además, de que se están organizando para integrarse como un Patronato en Defensa de sus, lo que la derivado en algunas represalias como el de haber sido removidos de sus encomiendas y comisionados a la zona rural, que de hecho, todo personal policiaco que intenta o pretende revelarse, queda sujeto a castigos y uno de ellos, es el de ser removido del sector donde realiza sus labores, como en este caso y de lo que también se dijo se estará denunciando el caso ante las instituciones correspondientes.