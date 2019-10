Todo listo para la Expo Tequila en Tijuana 2019

El evento será a partir del 10 a 13 de octubre

Tijuana.- Expo Tequila 2019 en Tijuana es uno de los eventos más importantes y característicos de la región la cual reúne a las mejores casas tequileras, mostrando a sus productos a los asistentes. Tal evento se estará llevando acabo a partir del 10 a 13 de octubre, en el Andador Centenario, Plaza Financiera en Zona Río, será la primera vez que la expo cuente con dicha sede.



Todo esta listo, para arrancar con esta nueva edición, la cual te ofrecerá un ambiente totalmente familiar, folklore, antojitos mexicanos y por supuesto mucho tequila. El programada ya ha sido compartido a través de su página oficial de Facebook, si aún no lo has revisado, no te preocupes a continuación te compartimos las imágenes que han compartido y así puedas ver la demás información que te ofrecen.





Como podrás haber visto, las puertas estarán abriendo en punto de las 15:00 hrs. Habrá presentaciones de danza y cantantes que nos estarán deleitando mientras recorres las carpas de las 60 casas tequileras que estarán a la disposición del publico . El costo de admisión será de tan solo $90 pesos para los adultos.A parte tendrás las oportunidad de participar en la rifa y ganar los premios que estarán ofertando.





Los organizadores brindaron una rueda de prensa para promover el apoyo e impulso económico que obtienen los expositores tequileros y público de la Expo Tequila Tijuana2019 que el Ing. Javier Lechuga trae con cada año a la ciudad.