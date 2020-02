Tips & Consejos para comprar en Wish & AliExpress desde México

Aplicaciones como Wish y AliExpress permiten a los ciudadanos mexicanos poder disfrutar de suculentos descuentos y de los mejores precios a la hora de comprar un determinado tipo de productos. De manera histórica, los productos que llegan desde la región asiática suelen contar con un precio muy inferior al habitual que se podría encontrar en cualquier otra parte del mundo, un hecho que provoca que cada vez más usuarios se decanten por este tipo de opciones a la hora de comprar sus productos favoritos.

Ante tanta popularidad, hemos seleccionado una serie de consejos que te ayudarán a encontrar los mejores precios y obtener los mejores productos en este tipo de aplicaciones.

Observa hasta el más mínimo detalle

Es importante tener en cuenta que en este tipo de páginas, hasta el más mínimo detalle cuenta a la hora de encontrar los mejores precios. La primera recomendación que conviene seguir es tener en cuenta que, en al mayoría de los casos, no todos los productos que se encuentran disponibles en ambas páginas son susceptibles de ser enviados a países como México. Cuando esto ocurre, y para lidiar contra los problemas ocasionados por este tipo de situaciones, cobra una especial relevancia lo relacionado con modificar las opciones regionales para seleccionar únicamente aquellas opciones que permiten el envío a México. Además, de esta manera también será posible que el precio aparezca directamente en pesos mexicanos.

Al contrario de lo que ocurre en otras páginas, que suelen ofrecer búsquedas de productos mucho más limpias, no ocurre lo mismo con las dos páginas que estamos tratando en la actualidad. Cada búsqueda que se realice en el buscador suele devolver una gran cantidad de resultados de un mismo modelo, pero diferenciados por aspectos como el color o la capacidad de los terminales, por ejemplo. No obstante, a la hora de entrar en la ficha de cada producto, es posible conocer información acerca de la tienda en cuestión que va a realizar la venta del terminal y así poder conocer su índice de fiabilidad.

Del mismo modo, a la hora de encontrar el mejor precio, es importante tener en cuenta que existen códigos AliExpress en internet que permiten a los usuarios disfrutar de tarifas mucho más suculentas a la hora de finalizar la compra de sus productos.

Selecciona de manera correcta el tipo de envío

Precisamente una de las señas de identidad tanto de Wish como de AliExpress es su capacidad para ofrecer infinidad de tipos de envío a todos los usuarios. En este sentido, es vital seleccionar cuál se desea que sea la empresa de mensajería la que vaya a encargarse del envío en cuestión.

Entre las múltiples empresas que se pueden seleccionar, son dos las opciones por las que se decanta un mayor número de personas. La primera de ellas es DHL, conocida internacionalmente por su compromiso tanto por la puntualidad como tal como por la seguridad de todos sus envíos.

Por otro lado, la segunda de las empresas que ofrecen un mejor servicio en el país mexicano es AliExpress Standard Shipping, cuyos envíos corren a cargo a través de Correos de México y permiten llegar al país mexicano en un plazo no superior a los 60 días. En la mayoría de los casos, este tipo de plazos se reducen de manera considerable. No obstante, es importante tener en cuenta que, especialmente en épocas muy concretas, es habitual que se lleguen a esta frecuencia de días.

En lo relacionado con el tema de los impuestos, que es uno de los factores que conviene obedecer cuanto antes, conviene recordar que según la legislación vigente en México, cualquier paquete que tenga un coste inferior a los 50 dólares y que llegue a través de una empresa de transporte privado no tiene que obedecer a ningún tipo de impuesto. En el caso de que el paquete sea enviado a través de Correos de México, no se cobrarán impuestos cuando los paquetes no excedan de los 300 dólares.

¿Cómo realizar la forma de pago?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que en el caso de plataformas como Wish, existen cupones Wish que permiten a los usuarios obtener una rebaja con respecto al precio final del producto. La única precaución que conviene tener en cuenta es que los códigos deben estar vigentes.

Una vez teniendo en cuenta este factor, los métodos de pago a utilizar por parte de esta plataforma variarán de manera considerable para cada tipo de vendedor. A nivel de seguridad, son muchos los usuarios que no se atreven a dar el paso a la hora de pagar con sus tarjetas bancarias más habituales, por lo que muchos de ellos terminan decantándose por la opción de Mercado Pago, un servicio de pagos que ofrece la página de Mercado Libre y que, a cambio de un pequeño importe de cada transacción, actúan como pasarela de pago intermediaria entre los diferentes elementos de una transacción.