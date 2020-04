Tijuana ha superado a San Diego en cantidad de defunciones por covid-19

En Baja California ya son 1,215 casos confirmados de la pandemia del covid-19, cantidad que incluye a los pacientes que han perdido la vida, 171, y pacientes recuperados, 132.

La cantidad de muertes en Tijuana superó la cifra de víctimas en San Diego, al registrarse 117 muertes de los 700 casos de coronavirus.

Las cifras indicadas por el secretario de salud Alonso Pérez rico, son provocadas por las acciones que la población tomó dos semanas atrás.

Baja California sigue posicionado en el tercer lugar a nivel nacional del número de casos con 1,215 positivos de 3,115 muestras estudiadas, y el segundo lugar en número de muertes con 171 muertes.

"El 10 de abril sigue siendo el día más alto desde que empezamos la pandemia", mencionó el secretario. "Estamos promediando 110 por día de los casos sospechosos que se van sumando".

"No va haber personal médico, no va a haber hospitales, no va haber camas que nos alcancen si las personas siguen haciendo actividades no esenciales", alertó Pérez, afirmando que por el momento el estado cuenta con suficientes ventiladores y camas, pero que los ciudadanos tienen que poner de su parte.

En Baja California se habilitaron clínicas de fiebre para atender pacientes que muestren síntomas de Coronavirus con el objetivo de tratar de detectar a los pacientes en la etapa temprana de la enfermedad, compartió Alonso, titular del salud del Estado.