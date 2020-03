Tijuana debe seguir ejemplo de San Diego contra Coronavirus

Urgen medidas mucho más contundentes: médico José Odín Zavala Hernández

Tijuana, B. C.- Ante la actual pandemia de Coronavirus es urgente seguir el ejemplo de ciudades como San Diego y tomar medidas mucho más contundentes, porque aun cuando Tijuana se encuentra en otra fase de la pandemia, se trata de ciudades vecinas que forman una sola región y estamos a tiempo de evitar muertes.

Así lo recalcó en entrevista el médico y abogado José Odín Zavala Hernández, Secretario del Colegio Médico de Tijuana, afirmando que Tijuana debe poner el ejemplo, porque la pandemia de Coronavirus es un problema epidemiológico real, latente y grave, que obliga a ver la realidad del país vecino y de las naciones que la están padeciendo.

Destacó que actuar a tiempo significa salvar vidas y se está a tiempo de hacer las cosas bien, pero debería verse esto como un foco rojo y asumirse esta amenaza con un mayor sentido de urgencia porque, a la larga, no actuar a tiempo va rebasar por mucho al sistema de salud, como está ocurriendo en otros países.

"Estamos siendo muy laxos, pero esto ya está encima de nosotros; si países con mucha más infraestructura y recursos en salud ahora están sufriendo y no se dan abasto, ¿qué nos espera a nosotros?", cuestionó el medico José Odín Zavala, insistiendo en que urge en la población y en los jóvenes una mayor toma de conciencia para ver la realidad del problema.

Vemos la tormenta y no nos inclinamos, añadió el medico y abogado, muchos mexicanos no entienden la magnitud del problema y hay gente que cree que no es real o es algo menor, hay mucha desinformación; muchos jóvenes, muchos "millennials", no están conscientes de la importancia del distanciamiento social, les cuesta mucho trabajo entenderlo.

"Veamos el ejemplo de ciudades como San Diego, que están tomando medidas radicales y justificadas, como cerrar bares y restaurantes, cancelar eventos masivos; es verdad que estamos en otra fase de la pandemia, pero hay que ser realistas, ¿qué tan lejos estamos de ellos? Somos uno, es absurdo que ellos adopten esas medidas y nosotros no", enfatizó.

Estamos a tiempo de actuar, añadió Zavala Hernández, hay que ser honestos con la población, no se trata de crear pánico, pero tampoco de suavizar las cosas; desde luego que la economía es importante y claro que los negocios van a sufrir, pero no podemos comparar el sufrimiento económico con el precio que pagaremos con vidas si no actuamos ya.

"Hoy tuvimos una reunión con el presidente municipal, el sector salud público y privado, medios de comunicación y el Colegio Médico de Tijuana; hubo varias propuestas, el alcalde Arturo González Cruz escuchó inquietudes, el gobierno municipal está haciendo un buen trabajo en el tema, pero hace falta más, mucho más", consideró.

Recordó que algunas medidas drásticas a considerar son la cancelación de eventos o reuniones masivas, tanto públicas como privadas, así como el cierre de bares, clubes, lugares de esparcimiento y también de restaurantes, porque debe evitarse que haya comensales en el establecimiento y solo permitir la compra de comida para llevar o de entrega a domicilio.

Agregó que la sanitización constante es vital en áreas de trabajo y transporte, además de que el distanciamiento social es algo esencial en empresas y debe procurarse trabajar desde casa; añadió que la principal recomendación es quedarse en casa, sobre todo, en el caso de adultos mayores que ya padecen otras enfermedades y personas con inmunodeficiencias.

El doctor José Odín Zavala remarcó que el Colegio Médico de Tijuana, como organismo social, está dispuesto a contribuir, informar y estar mano a mano con la sociedad y el Ayuntamiento de Tijuana para enfrentar juntos esta pandemia, no sin dejar de insistir en que se requieren acciones más enérgicas.

Por ultimo, reiteró que es urgente aprender de la experiencia de China y de las acciones que se están tomando en la vecina ciudad de San Diego, para así poder salir avantes de esta contingencia sanitaria, dado que los estados de California y Baja California conforman una sola gran región con redes familiares y una fuerza laboral que cruza en ambos sentidos.

"Somos una región, íntimamente promiscua en todos los sentidos; es cierto que tenemos mayor economía informal, eso dificulta paralizarla por orden del gobierno, pero debemos buscar una mayor toma de conciencia en la población porque hoy se requiere solidaridad y que los ciudadanos actúen en forma oportuna, informada y contundente", finalizó.