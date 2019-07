Términos del proceso de transición

Un hecho dirá más que mil palabras

Jueves 25 de Julio del 2019

TIJUANENSES

Sé que la gran mayoría de los ciudadanos no están satisfechos con la administración de Juan Manuel Gastélum. Se ha escuchado durante los años de su gobierno, me lo manifestaron ustedes mismos en campaña y lo he dicho yo como tijuanense y hoy, como su Presidente electo.

En este periodo de entrega y recepción es importante que ustedes estén enterados de la situación de Tijuana. Ese es su derecho y por ello esa es mi obligación: TRANSPARENTAR este periodo.

Con tal motivo, haremos TRANSMISIONES EN VIVO mediante mi Facebook. Les estaré comunicando a través de mis redes sociales cuándo se realizarán dichas reuniones, de las cuales adelanto lo siguiente:

1. Trataremos el tema referente al contrato de arrendamiento de camiones recolectores de basura: Si había una propuesta similar de ahorro, porque no se informó a la comunidad de manera puntual.

2. A su vez, con relación a la instalación de parquímetros en la ciudad, si menciona el Alcalde que hay desconocimiento sobre el tema: PORQUÉ NO INFORMO PUNTUALMENTE en lugar de generar confusión a los tijuanenses.

3. Celebramos que quieran transmitir las reuniones vía redes sociales en vivo, nosotros haremos lo propio, pero en TODO: el estado de las obras, cómo se encuentran las delegaciones, el centro de gobierno, las casetas de vigilancia, las calles, TODO. No solamente el trabajo de oficina como él propone.

La población exige que demos a conocer la realidad de cómo se encuentra la ciudad.

Mi compromiso es con ustedes y con Tijuana. La lupa con la que revisaremos cada paso de los últimos tres años del gobierno saliente será sostenida por mí y por ustedes para obtener respuestas. Porque por más que se intenten justificar hoy con palabras, los hechos serán los que digan la verdad.

Atentamente,

Arturo González Cruz

Presidente Electo de Tijuana.