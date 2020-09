Suspende la COEPRIS clínica Cristo Rey en Tijuana por detección de irregularidades

No cuenta con la licencia para transfusión de sangre ya que realizan cirugías, además se encontró medicamento caduco, entre otras irregularidades

TIJUANA, B.C. - Derivado de las verificaciones constantes que realiza el personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), se determinó la suspensión de la Clínica Cristo Rey, ubicada en la colonia Morita 1, en Tijuana, en la que se detectaron una serie de anomalías en su funcionamiento.

El Comisionado de la paraestatal David Gutiérrez Inzunza, señaló que el operativo estuvo a cargo del Director Jurídico de COEPRIS, Julio Omega Rodríguez Robles y del verificador, Gilberto Bladimir Jasso López.

Detalló que durante la inspección a la clínica observaron que no cuenta con la licencia para transfusión de sangre ya que realizan cirugías; no tiene aviso de funcionamiento por parte de farmacia, no se cuenta con el control ni registro de entradas y salidas de medicamento ni psicotrópicos.

Además, que el proceso de esterilización de instrumentales quirúrgicos no se realiza como lo establece la normatividad correspondiente; también se detectó medicamento caducado.

Sumado a lo anterior, observaron fauna nociva (cucarachas) dentro de las áreas de procedimiento; y se encontraron 36 equipos de saturación con la leyenda "Prohibida su venta".

En este operativo se contó con el apoyo del personal de la Fiscalía General del Estado; Ana Lilia Marín Méndez en su calidad de Coordinadora del Área de Robos Mariano Matamoros; el Agente del Ministerio Público, Trinidad Chávez, así como del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ISESALUD, Jorge Borja Robles.