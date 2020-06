Suspende COEPRIS actividades de Motel "Hacienda Soler"

Encontraron alimentos caducos, no contaba con señalamientos de espacios libres de humo

TIJUANA, BC. - Por incumplir en protocolos de seguridad e higiene, la Secretaría de Salud del Estado a través de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de BC (COEPRIS), aplicó la suspensión temporal del Motel Hacienda Soler, ubicado en la ciudad de Tijuana.

En este sentido, el titular de COEPRIS, David Gutiérrez Inzunza, señaló que derivado de una denuncia anónima, personal a su cargo acudió a la verificación sanitaria del establecimiento.

Indicó que en el proceso de la visita se observaron irregularidades como el hallazgo de 126 botellas con contenido aparentemente alcohólico sin etiqueta y sin el sello de importación, motivos por los cuales se procedió al aseguramiento de dicho producto.

Además, se encontraron alimentos caducos como quesos, pan y botanas; el sitio no contaba con señalamientos de espacios libres de humo, así como filtros sanitarios, ni medidas de prevención para un entorno seguro y libre de COVID-19.

De igual forma, se observaron fallas en las lámparas de emergencia, no contaba con una bitácora de mantenimiento de la máquina expendedora de hielos; en el área de cocina no tenían el manual de buenas prácticas y no utilizaban red higiénica al manipular los alimentos.

Gutiérrez Inzunza exhortó a la ciudadanía denunciar a esta comisión cualquier irregularidad que se detecte de establecimientos hoteleros, a los teléfonos (686) 557 00 48 en Mexicali, en Ensenada al (646) 175 70 03 y en Tijuana al (664) 608 00 75.