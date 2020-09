Supervisa Ayala trabajos del Programa de Mejoramiento Urbano

Recoge testimonios de agradecimiento de familias beneficiada

ENSENADA.- Para conocer los avances y transparentar el uso brindado a los fondos federales, el presidente Armando Ayala Robles supervisó dos obras en la Colonia 89, que se llevan a cabo mediante el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), gestiones directas ante el Gobierno de México.

El primer edil recordó que Ensenada fue uno de los 67 municipios seleccionados a nivel nacional dentro del PMU, cuyas vertientes son Ampliación de Vivienda (mil 800 apoyos por 90 mil pesos) y Mejoramiento de Vivienda (mil 800 apoyos por 35 mil pesos).

"...Para nosotros es importante comunicar que realmente se están aplicando los recursos federales. Es directo para la gente: no es préstamo, no es crédito, no son descuentos", subrayó el alcalde.

Arturo Vega Veloz, director del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano (FIDUE), destacó que en conjunto son 3 mil 600 beneficiados que recibirán 225 millones de pesos, gestionados por Ayala Robles, con el apoyo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante finales del año pasado.

El subsidio es otorgado por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); el primer paquete será destinado a 500 personas, aproximadamente, luego de un censo realizado entre el municipio y autoridades federales.

"...Los mismos beneficiarios, al estar ejecutando su obra, están reactivando la economía de la zona", dijo Vega Veloz, por lo que invitó a los empresarios a abastecerse de materiales para suministrar este tipo de trabajos.

La primera visita fue en la calle Isla Giganta, en el domicilio de la señora Elia Santiago Flores, quien resultó beneficiada con un programa de ampliación de vivienda; en su caso colabora toda la familia, lo que hace más eficiente la construcción para un segundo cuarto de ampliación y un sanitario.

"...Gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador por el apoyo. Me da mucho ánimo para que pueda vivir en mi casita. También al gobernador Jaime Bonilla, porque con su apoyo me echa la mano. Si no, yo sola no puedo", expresó la señora Elia.

Posteriormente, fue en la calle Isla Todos Santos, en el domicilio de Candelaria Solís Gutiérrez, quien también fue beneficiada con 90 mil pesos.

"...Estoy muy agradecida con todos ustedes. Mi sueño se ha hecho realidad. El dinero se ha hecho rendir. Señor Andrés Manuel López Obrador, muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga. Le mando muchos saludos también al gobernador Jaime Bonilla", comentó emocionada la beneficiaria.

Al recorrido también acudió la ingeniero Beatriz Adriana Briseño Valencia, subdirectora técnica del Fidue, quien revisó los aspectos técnicos de las construcciones.