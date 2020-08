Sujeto ataca a mujer por haberse estacionado frente a su casa en Tijuana

La joven compartió imágenes y videos de lo sucedio; Señalan que el hombre sufre de esquizofrenia

Tijuana.- La joven Lizeth Osuna compartió en su cuenta de Facebook fotografías y videos de como fue atacada por un hombre quien se mostraba violento debido a que ella se había estacionado frente a su casa.

"UN HOMBRE ME ATACÓ en una de las áreas más "seguras" de Tijuana agrediendome de manera física y verbal injustificadamente, cosa que no me gustaría que le volviera a suceder a alguien más..."

De acuerdo con el relato, los hechos ocurrieron el 8 de agosto, alrededor de las 4:20 en colonia Lomas de Agua Caliente.

Lizeth Osuna cuenta que estaba esperando a su amiga en su coche cuando el sujeto salió y le señalo un letrero de "Prohibido estacionarse". Sin embargo, la persona se acercó "De manera muy prepotente me dijo que me moviera porque estaba en propiedad privada, le dije que sus límites de propiedad comienzan de su barda hasta dónde finaliza su casa/terreno."

Tras un intercambio de palabras, el hombre comenzó a insultarla, "me dijo: aah no te vas a mover puta?!!!".

No conforme con ello, sacó una llave para rayar el auto de Lizeth, quien intento retirarse del lugar pero su auto no encendía, el atacante aprovechó para golpear el vidrio del copiloto.

"Yo me asusté mucho porque pensé que lo rompería y me lastimaría así que me baje del auto inmediatamente... El hombre me siguió y comenzó a golpearme en diferentes partes del cuerpo como pudo, mi ventaja fue que yo tenía mejor condición física que el así que logré desprenderme corriendo".

El sujeto que no ha sido identificado, no dejó de agredirla verbalemente y siempre aprovechó cada oportunidad de rayar su auto pero sobre todo de querer lastimar a la joven.

Cuando ella regresó volvió a subir a su carro para poder retirarse y estar fuera del peligro.

"En cuánto logré prender mi auto de reojo alcancé a ver qué el venía de regreso aún más furioso con algo en la mano, realmente no alcancé a ver bien qué era, pudo ser un bate o algún tubo, afortunadamente pude huir."

La víctima ya interpuso una demanda pero se encuentra en investigación debido a que desconoce el nombre del agresor, además señalan que sufre de esquizofrenia.

La joven también hizo un llamado "Es deplorable que en pleno 2020 en medio de una pandemia no se logre desarrollar un poco empatía y respeto, aún hay personas qué para solucionar algo llevan a cabo el método de agredir al prójimo, que lastima que aún sigamos así, con esa falta de valores e impunidad"