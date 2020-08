Subsecretaria de SEDATU y Delegado Único Recorren Colonia 89

Dialogan con beneficiarios del Plan de Mejoramiento de Vivienda

Ensenada. - Karina Arvizu Machado, Subsecretaria de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único en BC, recorrieron la popular colonia 89, para supervisar las obras del Programa de Mejoramiento de Vivienda.

En la ciudad de Ensenada este programa tuvo una inversión de 230 millones de pesos de parte del Gobierno Federal y principalmente está beneficiando a madres solteras y personas adultas mayores.

"Cuando me dijeron que había sido seleccionada con el programa, no lo podía creer. Ahora estoy haciendo un cuarto de materiales para mis hijos, cuidando mucho los 90 mil pesos que me dieron", dijo Sandra Carranza quien llegó del Estado de Guerrero, hace 17 años a Ensenada.

Posteriormente el Delegado Federal Único y la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, se trasladaron al domicilio de la señora Elia Santiago Flores de 89 años de edad, quien con la ayuda de un maestro de obra ya estaba avanzando la ampliación de su vivienda.

El Delegado Federal Único, dijo que zonas como la colonia 89, vienen siendo impactadas positivamente, con la nueva visión del presidente de México, de aplicar recursos en las zonas de mayor abandono y pobreza.

La Subsecretaria, durante el recorrido, les preguntó si los recursos se los entregaron de manera directa, si habían recibido el manual de construcción y giró instrucciones para que los responsables de este programa de vivienda mantengan permanente contacto con los beneficiarios para apoyarlos en la construcción de sus casas.