Sondeo KPMG COVID-19: De la sobrevivencia a la recuperación

Brindar certidumbre a clientes y al talento y garantizar la permanencia son los dos objetivos principales de la Alta Dirección frente a COVID-19

Ciudad de México, 28 de mayo de 2020. –La Alta Dirección en México ha dejado claro que, bajo el anuncio del gobierno federal de restringir la movilidad en los sectores público y privado, los dos principales objetivos en sus empresas son: brindar certidumbre a clientes y talento (65%), y garantizar la permanencia (52%). 7 de cada 10 directivos consideran que la pérdida de sus ingresos anuales será de hasta 40% y prevén recuperarse en más de 6 meses (67%). 8 de cada 10 cuentan con un plan de continuidad de negocio, pero el 20% restante afirma que no tiene uno debido a que no lo puede costear (62%), no lo considera una prioridad (31%), entre otras razones (8%). En cuanto a los efectos de la pandemia de COVID-19, la principal amenaza que enfrenta la Alta Dirección son los riesgos de liquidez (59%), de acuerdo con el más reciente sondeo de KPMG en México, firma multidisciplinaria que provee servicios profesionales de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

La pandemia ha puesto a prueba tanto los modelos de negocio como los procesos de Gestión de Riesgo Empresarial de las compañías. Diversos sectores se han visto afectados de forma importante por la desaceleración del consumo, originando una disminución de ingresos en las compañías, así como deterioro de sus activos financieros (ej.: incremento en la reserva de cuentas de cobro dudoso).

"Esto provoca un efecto en cadena que afecta el flujo de efectivo, el capital de trabajo y reta el cumplimiento de compromisos de pago asociados a temas regulatorios y de financiamiento (ej.: pago de contribuciones, así como de principal e intereses de créditos bancarios). Por lo anterior, tener visibilidad de los riesgos actuales y emergentes que están enfrentando las compañías, les permite tomar las acciones necesarias para mitigarlos y planear la recuperación del negocio a corto y mediano plazo", comenta Jesús Luna, Socio Líder de Asesoría en Auditoría Interna y Gestión de Riesgo Empresarial de KPMG en México.

Por su parte, para Carlos Millán, Socio del área de Global Strategy Group de KPMG en México: "El camino hacia la nueva normalidad depende de la evolución de la pandemia (determinada por las acciones de prevención y las características epidemiológicas de la población), así como del comportamiento macroeconómico global y del país. No obstante, a nivel industria y empresa, se visualizan al menos cuatro comportamientos (curvas) de recuperación: 1) Replanteamiento sustancial, 2) Transformación para resurgir, 3) Ajuste del modelo de negocio y 4) Escalamiento. En este sentido, los resultados de cada empresa dependen de reconocer su patrón previsto de comportamiento y de la efectividad en la ejecución de acciones enfocadas a la cercanía con el cliente, la flexibilidad del modelo de negocio, la productividad del trabajo a distancia, la retención del talento y la innovación en la adaptación a las condiciones cambiantes de la demanda".

Principales resultados:

Objetivos de la Alta Dirección ante la restricción de movilidad

Ante el anuncio del gobierno federal de restringir la movilidad en los sectores público, privado y social, los tres principales objetivos de la Alta Dirección son:*1)"Brindar certidumbre a colaboradores y clientes"

2) 52% "Garantizar la permanencia"

3) 46% "Evitar pérdidas que pongan en riesgo la continuidad del negocio"

Ingresos

Ante la pregunta, ¿qué porcentaje de sus ingresos anuales estima que se perderán en 2020 debido al impacto de la pandemia de COVID-19?, la Alta Dirección responde:

1) 37% de 0% a 20%

2) 35% de 21% a 40%

3) 20% de 41% a 60%

4) 3% de61% a 80%

5) 2% de 81% a 100%

6) Solo 4% considera que no habrá pérdidas

Jesús Luna agrega: "El hecho de que 72% de la Alta Dirección estime que se perderán hasta 40% de los ingresos anuales, detona la necesidad de efectuar análisis y planificación de escenarios financieros considerando una recuperación rápida, una desaceleración económica global o una recesión. Lo anterior otorga visibilidad a la Alta Dirección para la adecuada toma de decisiones en momentos como el actual, en que lo único constante es el cambio".

III. Recuperación financiera

Con base en el porcentaje de ingresos anuales que estiman perder, ¿cuándo espera la Alta Dirección que su empresa se recupere en términos financieros?:

1) 28% en más de un año

2) 20% de 10 a 12 meses

3) 19% de 7 a 9 meses

4) 21% de 4 a 6 meses

5) 12% de 1 a 3 meses

6) 0% dejará de operar a corto plazo (menos de 6 meses)

IV. Clientes y cartera vencida

La Alta Dirección considera que el porcentaje de clientes que se perderán será de:

1) Entre 0 y 10% – 33%

2) Entre 11% y 20% – 29%

3) Entre 21% y 30% – 11%

4) Entre 31% y 40% – 10%

5) Entre 41% y 50% – 3%

6) Más de 50% –3%

7) Solo 10% considera que no habrá pérdida de clientes

La Alta Dirección considera que la cartera vencida para 2020 aumentará aproximadamente:

1) Entre 0% y 10% – 25%

2) Entre 11% y 20% – 29%

3) Entre 21% y 30% – 16%

4) Entre 31% y 40% – 10%

5) Entre 41% y 50% – 2%

6) Más de 50% – 4%

7) Solo 13% considera que no aumentará la cartera vencida para 2020

V. Ganando resiliencia

Las cinco principales estrategias de permanencia para la continuidad de negocio de acuerdo con la Alta Dirección son:*

1) 71% Construir relaciones cercanas con el cliente

2) 62% Buscar la permanencia del negocio

3) 45% Mantener la productividad del talento en trabajo a distancia

4) 38% Retener al talento

5) 37% Enfocarse en la innovación y promoverla

VI. Plan de continuidad

80% de la Alta Dirección confirma que cuenta con un plan de continuidad de negocio. El 20% restante que no, aduce que no lo puede costear (61%), no lo considera una prioridad (31%), entre otros motivos (8%)

41% de la Alta Dirección cuentan con un plan de recuperación de desastres en materia logística, 30% carece de un plan de recuperación y 29% no sabe

VII. Talento

Las 5 principales estrategias que la Alta Dirección ha evaluado en materia de talento para asegurar la continuidad de su empresa apegándose estrictamente a la Ley Federal de Trabajo son:*

1) 42% "Turnos de trabajo diferenciados"

2) 34% "Vacaciones y permisos sin goce de sueldo"

3) 26% "Otras"

4) 20% "Reducción salarial"

5) 18% "Despidos"

VIII. La tecnología como aliada

Las 3 principales herramientas tecnológicas que se han utilizado o están por implementar para continuar y mejorar la productividad y la operación de las organizaciones son:*

1) 71% "Análisis de datos"

2) 31% "Nube híbrida"

3) 20% "Inteligencia artificial"

"Los efectos de la pandemia crearán oportunidades y retos sin precedente para las empresas. El cambio en los mercados exige la evolución y creación de nuevos modelos de negocio. Asimismo, la aceleración de la era digital habilita modelos de negocio innovadores y disruptivos que podrán aumentar la generación de valor de las industrias ante la coyuntura generada por COVID-19", afirma Carlos Millán.

Ante la pregunta sobre si la empresa intensificó el trabajo a distancia como medida para continuar algunas operaciones y cuidar al talento para no contagiarse de COVID-19, la Alta Dirección afirmó:

1) 67% sí lo hizo, contando con infraestructura de TI, controles internos y de ciberseguridad

2) 31% lo hizo, pero que aún continúa estableciendo controles internos y de ciberseguridad

3) 3% no ha tomado esta medida

IX. Riesgos

En cuanto a los efectos de la pandemia de COVID-19, los tres principales riesgos que enfrenta la Alta Dirección son:*

1) 59% "Riesgos de liquidez"

2) 56% "Riesgos operativos"

3) 46% "Riesgos de salud y seguridad de los colaboradores"

X. Cumplimiento de compromisos

46% de la Alta Dirección afirma que la empresa recurrirá a fuentes de financiamiento para cumplir con sus obligaciones

tendrán dificultad para pagar préstamos o créditos en los próximos 6 meses 3 de cada 10 tendrán dificultad para pagar impuestos este año

XI. Cadena de suministro

· 57% de la Alta Dirección considera que la contingencia ha afectado o afectará la cadena de suministro a corto plazo

· 60% está buscando activamente fuentes alternativas de suministro

· 55% actualmente cuenta con un inventario de seguridad

· Las tres principales consecuencias que se prevén a corto plazo en la cadena de suministro son:*

1) 50% "Falta de insumos importados

2) 49% "Incremento de precio en insumos importados

3) 37% "Falta de insumos nacionales