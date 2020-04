Son ya 240 casos confirmados y 13 defunciones en Baja California por COVID-19

En sólo un día, se confirmaron 80 nuevos casos de Covid-19 en Baja California, dando un total de 240 personas en la entidad contagiadas, así como un total de 13 defunciones de los cuales, 8 pertenecen a Tijuana y 5 a Mexicali.

La mayoría de las personas que se están contagiando presentan enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad.

Alonso Óscar Pérez Rico, secretario de salud, indicó que Baja California se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional por número de casos confirmados. Tan solo en Tijuana son 146 las quienes ya han contraído el virus.

En Mexicali, hay 84 casos confirmados de coronavirus; 6 en Tecate y 2 en Ensenada al igual que Rosarito.

Dijo que el índice de positivdad es del 35%, lo que significa que de cada 100 pruebas, 35 son resultados positivos.

"Si hubiéramos disminuido la movilidad, si hubiéramos mandado a la gente a su casa, si nos hubiéramos quedado en nuestra casa, no hacer fiestas, no ir a las actividades no escenciales, el día de hoy no hubiera 80 casos de un día para otro" concluyó.