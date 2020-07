Somos un gobierno de resultados, la pandemia nos puso a prueba: Jaime Bonilla

· "Como cada mes, les hablo de frente para informar que hemos cumplido hasta este 1 de julio, con 70 de los 100 compromisos hechos en mi Plan de Gobierno; lo que prometimos lo estamos cumpliendo", dice el jefe del Ejecutivo estatal.

MEXICALI, B.C., 1 de julio de 2020.- Al entregar su mensual resumen de logros al frente del Gobierno del Estado, para cumplir su compromiso de rendir cuentas a los bajacalifornianos, el gobernador Jaime Bonilla Valdez enfatizó que en los primeros ocho meses de su ejercicio, ha cumplido con 70 de los 100 compromisos establecidos en su Plan de Gobierno iniciado el 1 de noviembre de 2019.

No obstante las circunstancias adversas por la pandemia del Covid-19 que nos lleva a la "Nueva Normalidad", aunadas a la bancarrota y al enorme desorden administrativo y social en la que la anterior administración estatal dejó a Baja California, advirtió satisfecho que "somos un gobierno de resultados para las familias bajacalifornianas, a las que servimos".

"Como cada mes, les hablo de frente para informar que hemos cumplido hasta este 1 de julio, con 70 de los 100 compromisos hechos en mi Plan de Gobierno; lo que prometimos lo estamos cumpliendo", dice el jefe del Ejecutivo estatal, quien considera que la pandemia por Coronavirus puso a prueba a su gabinete legal y ampliado para no dejarse rebasar o frenar para responder a la confianza de los bajacalifornianos.

"Iniciamos este mes con el retorno a la Nueva Normalidad, son tiempos que nos ponen a prueba, pero una vez más demostraremos de qué estamos hechos los bajacalifornianos, con fuerza, solidaridad y ganas de salir adelante", citó el gobernador Bonilla Valdez, porque "somos un Estado que sabe hacerle frente a la adversidad; nos caracteriza nuestra fuerza, solidaridad y ganas de salir adelante".

A continuación los temas expuestos por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, en su ejercicio mensual de Rendición de Cuentas:

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Compromiso #14

Uno de mis principales objetivos es que ningún bajacaliforniano se quede sin sustento en la mesa, es por eso que en el tema de seguridad alimentaria, nos pusimos una meta y la superamos. A través de los programas Salud en Casa y Prevención en Marcha concluimos con la entrega de despensas a las familias que más se han visto afectadas por esta contingencia que ha golpeado a Baja California.

Trabajamos sin descanso para llevar este apoyo a todos los rincones de nuestro estado, visitando 5,645 colonias en nuestros seis municipios para entregar un total de: 2 millones 018 mil 145 despensas.

Se garantizara´ el acceso a la canasta básica a todas las familias en situación de extrema pobreza en Baja California

Comenzamos un nuevo programa con el que continuaremos entregando apoyos alimentarios, enfocado hacia la población más vulnerable ante esta pandemia: personas de la tercera edad y personas con alguna discapacidad.

La solidaridad de los bajacalifornianos es una de nuestras mayores fortalezas y en coordinación con empresas y sociedad seguiremos llevando este apoyo a quienes más lo necesiten.

Firma del Acuerdo Estatal de Unidad en Contra de COVID-19

Regresar a la Normalidad es tarea de todos, esta batalla la ganaremos siguiendo cada una de las medidas de prevención y sin bajar la guardia. En el tema de acciones en contra del COVID-19 esto fue lo que realizamos:

Iniciamos con el sistema de semaforización en unidad con los municipios mediante la firma de Acuerdo Estatal de unidad en contra del COVID-19, para acatar los lineamientos federales que nos permiten garantizar la reapertura ordenada, gradual y segura de actividades en el estado.





Nos encontramos en un momento en el que proteger la salud de los bajacalifornianos y reactivar nuestra economía es fundamental para hacerle frente a esta crisis sanitaria.

La adquisición y distribución de ventiladores, la compra de 188 camas adicionales, la contratación de 340 profesionales de la salud, aunado al reforzamiento de los procesos de reconversión hospitalaria nos ha permitido garantizar la atención a los bajacalifornianos con eficiencia.

Su distribución de manera ordenada ha sido fundamental en la estrategia del estado para asegurar que ningún bajacaliforniano se quede sin la posibilidad de recibir la atención adecuada.





Continuamos con la estrategia de Clínicas de Fiebre, somos el único estado en el país que ha implementado este exitoso e innovador modelo. Los 18 filtros sanitarios que se encuentran distribuidos en todo el estado, representan el primer contacto con personas que muestran síntomas y permiten una valoración médica presencial e inmediata.





De igual manera, instalamos un albergue especializado en pacientes COVID en situación de calle único en Latinoamérica. En Baja California trabajamos de verdad para que nadie se quede sin ser atendido.





Mexicali se convirtió en el epicentro de la pandemia en nuestro Estado; por ello, respondimos con distribución de ventiladores y camas, pero también, se puso en marcha el Hospital Universitario gracias a la unión de esfuerzos entre sociedad y gobierno, aquí se han trasladado para su recuperación a los pacientes estables de COVID-19 que se encontraban en el Hospital General de Mexicali.





Estamos preparados para brindar atención oportuna, pero necesitamos que nos ayudes siguiendo todas las medidas de prevención.





Para garantizar que la apertura de actividades sea segura, la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, emitieron el Manual para la Implementación de entornos Saludables y libres de COVID-19, alineado con las políticas federales, y que ha permitido el acercamiento con empresarios y comerciantes para el diseño y guía de la ejecución de protocolos que garanticen la seguridad de los trabajadores y consumidores en las actividades esenciales y Neo-esenciales que se encuentran operando.

De igual forma si alguna empresa no cumpliera con los lineamientos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se mantiene activa para la respuesta a los reportes ciudadanos, en coordinación con las autoridades sanitarias federales. Si detectas algún negocio o empresa que no sigue las medidas de salud o no debería estar operando ¡denuncia!





La seguridad de los trabajadores ha sido prioridad durante esta contingencia ocasionada por el COVID-19 en nuestro estado.

En estos momentos tan difíciles hemos puesto a disposición de todos los bajacalifornianos asesoría legal laboral totalmente gratuita, para defender sus derechos y representarlos ante cualquier instancia.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social de manera presencial y remota a través del uso de las tecnologías ha brindado este servicio. Atendimos 1,532 asesorías en todo el estado, logrando 222 convenios con los que se recuperaron $2,928,188 pesos a favor de los trabajadores y sus familias.

Concluímos exitosamente el ciclo escolar para 682,353 niños, niñas y adolescentes en educación básica este 19 de junio. Ante esta contingencia, los padres de familia podrán hacer la consulta y descarga de boletas y certificados de Educación Básica del ciclo 2019-2020, a través de un portal completamente digital.





El regreso a clases no se hará hasta que nos encontremos en semáforo verde, es por eso que a través de la Secretaría de Educación ya dimos a conocer el Protocolo de Regreso a Clases en la Nueva Normalidad el cual incluye nueve acciones en materia de salud para regresar de manera segura a las aulas.





También arrancamos con las jornadas de limpieza en planteles educativos, lo que resulta fundamental para un regreso a clases con ambientes seguros y limpios, una vez que el semáforo sanitario lo permita.

Nuestro compromiso es que diariamente tengas la información actualizada y oportuna. Somos un gobierno comprometido con la verdad, por ello, este mes a través de 30 transmisiones en vivo te brindamos los datos actualizados en nuestro estado respecto al coronavirus, seguridad pública, y las acciones realizadas en los temas más relevantes en nuestro estado, con esto alcanzamos a través de redes sociales más de 6 millones de reproducciones.

SEGURIDAD





Compromiso #5

Crear el consejo de seguridad pública intermunicipal: Estableciendo una coordinación conformada por todos los directores o secretarios de seguridad pública municipal de los ayuntamientos, lo que permitirá la mezcla de recursos económicos, humanos y logísticos

En materia de seguridad, desde el inicio de mi administración trabajamos sin descanso para garantizar la seguridad de todas y todos en Baja California, sabíamos que no es una tarea fácil, pero a través de acciones estratégicas con modelos diseñados para impactar de manera positiva es como pudimos hacerle frente a esta problemática, para hacer de nuestro estado el lugar donde nuestros hijos puedan crecer seguros.





Se han realizado 114 cateos efectivos que han resultado exitosos. Gracias a estas estrategias coordinadas, en materia de seguridad, hemos asegurado un total de 8,008,940 dosis de droga en todo el Estado.

Los causantes tienen que pagar el daño que han hecho a nuestra sociedad, son ya 351 los delincuentes que hemos sentenciado, sacando de nuestras calles a quienes por tanto tiempo han extorsionado y afectado a Baja California.

Con gusto también les comparto que, en el mes de junio, creamos el Consejo de Seguridad Pública Intermunicipal, el cual está conformado por directores y secretarios de seguridad pública municipal de los ayuntamientos. Esto representa un gran logro en la materia, ya que asegura una comunicación coordinada de manera permanente entre los municipios y el estado.





SEGURIDAD

Compromiso #6

Impulsar la creación de una guardia comunitaria: Un mecanismo de vigilancia comunitaria destinado a evitar y prevenir el delito. Esto será posible con la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón.

De igual forma a través de la Fiscalía General del Estado de Baja California, se han creado guardias comunitarias en el Estado, las cuales tendrán una capacidad de respuesta inmediata antes las necesidades de seguridad en sus colonias.

Mediante contratación directa de elementos y capacitación especializada, la guardia comunitaria tendrá como principal misión evitar y prevenir el delito en todo Baja California.





SEGURIDAD

Compromiso #7

Crear el centro estatal de inteligencia: Este centro de inteligencia combinaría de manera estratégica las diferentes fuentes de información requeridas para trabajos de inteligencia policial.

Durante este mes también pusimos en marcha el Centro Estatal de Inteligencia de la Fiscalía del Estado, el cual se encuentra actualmente operando y efectuando acciones estratégicas para hacerle frente a los temas de seguridad con ayuda de la inteligencia policial.

SEGURIDAD

Compromiso #8

Implementar el servicio civil de carrera para policías, peritos y ministerios públicos, que incluya pensión de retiro y servicios médicos para ellos y sus familias

Sabemos que uno de los ejes rectores en una buena estrategia de seguridad, es atender a nuestros elementos. Por ello arrancamos exitosamente la implementación del servicio civil de carrera para policías, peritos y ministerios públicos. Actualmente tenemos 457 egresados de las distintas carreras profesionales especializadas en tareas policiales.

BIENESTAR SOCIAL

Compromiso #15

Se instituirá la Cruzada Estatal para la Promoción de Huertos Familiares, Cultivos Urbanos y nuevas técnicas para la seguridad alimentaria del Estado.

Por otro lado, mediante la Secretaría del Campo y Seguridad Alimentaria, se realizó la promoción, digital y en medios informativos, de la convocatoria del Programa para el Desarrollo de Huertos y Granjas Familiares, del cual se están atendiendo 2,300 solicitudes de apoyo y con un recurso para operar de 3 millones de pesos.

EMPLEO

Compromiso #43

Crear el Centro Estatal de Oficios y elaborar normas estatales que permitan la certificación de los mismos

El Centro Estatal de Oficios ya es una realidad, el Gobierno del Estado y el CONALEP seguimos comprometidos con fortalecer el empoderamiento y la capacitación de todos los bajacalifornianos en situación vulnerable, con esto damos una nueva alternativa para que nuestros jóvenes y adultos tengan oportunidades de cambio real en la economía de sus familias. A través de la Red CONALEP se otorgan ya 60 cursos en 20 especialidades y oficios, de manera gratuita: la educación especializada es un derecho de todos.

EMPLEO

Compromiso #87

Elaborar programas de capacitación dirigidos a pescadores artesanales, para el fortalecimiento de su organización.

Instruí también a la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo poner en marcha un programa para capacitar a pescadores artesanales, dicho apoyo está enfocado en el fortalecimiento de su organización para que tengan todas las herramientas que los ayude a mejorar sus ingresos familiares desarrollando su oficio con dignidad.

APOYO A LA JUVENTUD

El apoyo a la juventud es muy importante en mi administración, para atender este tema, entregamos 560 apoyos del programa Decide tu Historia; el cual está diseñado para disminuir la deserción escolar de nuestros jóvenes y apoyarlos con herramientas para que escriban su propia historia de éxito.

A quienes no tenían acceso a internet les llevamos a su hogar el material para la realización de este taller.

Nuestro deber y compromiso es brindarles lo necesario para construir juntos un mejor futuro para Baja California.

CULTURA

COMPROMISO #51

Impulsaremos la publicación de libros de todo tipo, principalmente de autores de nuestro estado, para lo cual se creará la Gran Editorial de Baja California.

Los bajacalifornianos somos únicos: es por ello que seguimos trabajando en el fortalecimiento de nuestra identidad a través de la secretaría de cultura.

El mes pasado lanzamos el primer libro de la editorial La Rumorosa, del Gobierno del estado Cuerpos de Agua, del Poeta Roberto Castillo Udiarte.

Este mes, lanzamos 2 publicaciones más a través del Fondo Editorial la Rumorosa los cuales son:

1. Rosarito Blues del escritor y pintor Francisco Morales.

2. La soledad es un espejo * Heráldica y Lúdica Mortis (poesía) de Gloria Ortiz, antología preparada por la dramaturga Virginia Hernández.

Recuerda que debes cuidar tu salud quedándote en casa. En estos tiempos marcados por una pandemia, leer te puede llevar a lugares increíbles; puedes acceder a estas publicaciones de manera gratuita a través de la página oficial del Instituto de Cultura de Baja california ICBC.

DONACIÓN DE SALARIO

Estoy comprometido con Baja California y las familias que aquí viven, por eso dono el 100% de mi salario, el cual desde NOVIEMBRE a la fecha ha sido entregado a las asociaciones:

La Ville Lumière, Rosas Rojas Unidas, Casa EUNIME por Tijuana, Fundación Emmanuel, Casa de la Esperanza, Casa Hogar Colina de Luz y Casa Hogar la Gloria, que ayudan a niños, niñas, personas con enfermedades crónicas como VIH, adultos mayores y a familias bajacalifornianas de escasos recursos.

Estoy convencido que con el apoyo de todos y la fuerza de nuestra gente la justicia social permanecerá en el estado. A las asociaciones civiles que trabajan por aportarle a esta sociedad, todo mi cariño y respeto.

PROGRAMA ILUMINA TU DÍA

Iniciamos el mes entregando tarjetas del programa Ilumina tu Día para las familias de Mexicali.

Apoyamos a quienes más lo necesitan con un monedero que subsidia un porcentaje del cobro del periodo de mayo a octubre. A la fecha hemos beneficiado a 3,020 familias las cuales representan un 67% de la meta de este apoyo.

COLONIAS AFECTADAS

Seguimos brindando atención a colonias afectadas y catalogadas como zona de riesgo por deslizamiento de tierra, en las que se encuentran: Sánchez Taboada, Camino Verde, Tres de Octubre, Lomas del Rubí, Cumbres del Rubí, Laderas de Monterrey, Alfonso Ballesteros, Hacienda Linda Vista y Vista Alamar.

Los bajacalifornianos merecen una vivienda digna y no pararemos de trabajar para garantizar esto a quienes se encuentran en peligro.

En coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno en el mes de junio, se han realizado 3 mesas de trabajo con líderes vecinales y miembros de las colonias Sánchez Taboada, Alfonso Ballesteros y Cumbres del Rubí.

EDUCACIÓN

COMPROMISO #53

Garantizaremos el pago oportuno de salario y prestaciones de los trabajadores de todos los niveles educativos, así como jubilados y pensionados de Baja California. Para mi gobierno serán los primeros en el orden de pago. Nunca más los docentes sufrirán la falta de pago.

Mi Gobierno tiene como compromiso garantizar el pago oportuno de salario y prestaciones a los trabajadores de la educación. Nunca más los docentes sufrirán la falta de pago. Seguimos trabajando para abatir el rezago en pagos que heredamos de las administraciones pasadas en coordinación con las organizaciones sindicales, a través de mesas permanentes de trabajo.

Con gran responsabilidad les anunciamos que al mes de junio hemos gestionado un total de 1,337,784,929 millones de pesos con el gobierno federal para pagar el rezago de maestros estatales y federales, y pagamos un total de 373,311,448 millones de pesos en nóminas extraordinarias a maestros. También, tenemos programado el pago por un monto de $127, 809, 448 millones en el mes de Julio. Seguiremos atendiendo y solucionando caso por caso de cada trabajador de la educación.

CORRUPCIÓN SISTÉMICA DEL AGUA

Uno de mis principales metas es garantizar el agua para Baja California. A través de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA) presentamos las recientes reformas legales hechas en materia del vital líquido.

Estas reformas permitirán a los organismos del agua operar de una mejor manera para tener un mayor control y orden en los servicios que prestan a los bajacalifornianos. Pero también cumplir su objetivo: PROTEGER EL AGUA DE BAJA CALIFORNIA.

Quiero comentarles que antes solo se podía investigar hasta 5 años a estos "huachicoleros" de agua, esto no era suficiente para que le regresen a Baja California todo lo que se han robado.

Ahora con la reforma a la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado en su artículo 70, ya se podrá investigar a las cuentas hasta 10 años de antigüedad por adeudos en consumo de agua y servicio de drenaje.

Aumentamos las sanciones para quienes sigan con malas prácticas, se tipifica como delito fiscal y se pueden ir a la cárcel hasta tres años aquellos comercios e industrias que están actuando ilícitamente. Pero también, castigaremos más enérgicamente a los funcionarios que colaboren en estos delitos que dañan a nuestro estado.

Nuestro principal compromiso es ser un Gobierno que sirve al pueblo y no que se sirve de él; por ello continuamos con acciones concretas en la lucha contra la corrupción sistemática en el manejo del agua que enriqueció los bolsillos de las administraciones panistas pasadas. Se les terminó la caja chica para sus campañas políticas.

Hasta la fecha llevamos 752 empresas auditadas en el estado, seguimos investigando a las empresas deudoras y este ejercicio de justicia nos ha permitido recuperar $576,970,586 millones de pesos, de los cuales son $345,179,181 millones de pesos por derechos conexión; así como $231,791,403 millones de pesos por agua no contabilizada. Ya lo dije una vez y lo repito, este gobierno no tolera la impunidad. Aquí TODOS PAGAN...!

Este dinero se regresará al pueblo en infraestructura y soluciones en el suministro de este vital líquido.

El más claro ejemplo son las acciones, sin precedentes, realizadas para que Grupo Aeroportuario del Pacífico, el concesionario del Aeropuerto Internacional de Tijuana, saldara la deuda que mantenía con la CESPT por la cantidad de $32,427,921 en concepto de agua potable y conexión al sistema de drenaje de la ciudad.

En Baja California no hay nada peor que aquellos que se dicen empresarios y no pagan lo que deben, como es el caso de grupo caliente que por años no se ha hecho responsable de su consumo de agua y su uso de drenaje y tiene adeudos por $25,779,944 millones de pesos.

Estas inspecciones comenzaron para dar respuesta a las quejas ciudadanas. Porque no es posible que la gente pague su recibo de agua y estos grandes empresarios lleven años sin pagar: llegó el momento de que sean los bajacalifornianos los vigilantes y defensores del agua, el recurso más valioso para el desarrollo de nuestro estado. AQUÍ TODOS PAGAN...!

No nos detendremos, nuestro legado para Baja California es la muestra que con voluntad, planeación y trabajo las cosas sí suceden.