Sólo el Indivi puede expedir finiquitos para títulos de propiedad

Lo anterior lo informó la delegada de ese instituto en este municipio, Aurora Inzunza Velasco

ENSENADA.- El Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi), hace un llamado a residentes de la colonia Oaxaca para no aceptar cartas finiquitos por parte de los propietarios y/o apoderados que no tengan validez ante esta dependencia, ya que no procederán para el trámite del título de propiedad.

Lo anterior lo informó la delegada de ese instituto en este municipio, Aurora Inzunza Velasco, luego de que han llegado familias con cartas que no llevan el reconocimiento técnico y jurídico, lo que las deja sin efecto legal para asegurar su patrimonio.

Dijo que fuera de los acuerdos oficiales celebrados semanas atrás con el propietario del polígono, José Luis Rodríguez, familiares de él han estado liberando cartas-finiquito a precio de 5 mil pesos cada una, sin el debido respaldo.

Indicó que esa es una acción muy riesgosa, porque no existe coordinación con la base de datos del Indivi y por lo tanto no se atenderá para titulación.

Inzunza Velasco aseveró que al momento se han entregado 10 cartas finiquito a pobladores de esa colonia, donde se especifican las dimensiones de los predios, las colindancias y el nombre del acreditado, debidamente firmadas por propietario y apoderados. Estas son válidas, pues tienen un cotejo con las memorias descriptivas.