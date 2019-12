Vigente a partir del 2020

TECATE.- Recientemente se dio a conocer que el SAT y la Asociación de Bancos de México pondrán en marcha a partir de enero del 2020 el sistema de facturación instantánea para consumidores que paguen con tarjeta de crédito o débito algún producto o servicio, esto causó polémica en la opinión ciudadana quien consideraba que el SAT vigilaría el uso de estos plásticos.

Sin embargo la realidad es otra, este programa de facturación instantánea será opcional, si así lo requiere el comprador y no de manera obligada, el objetivo es que el solicitante pueda tener su factura en cuanto realiza el pago con su tarjeta a través de un código QR, lo que eliminaría los tiempos de espera, de no requerir factura el consumidor, esta simplemente no se generará, al respecto opinó el asesor fiscal Francisco Rebelín Ibarra.

Esta medida le dará ventajas a quien requiera algún deducible o a quienes tienen comercios o negocios donde necesiten facturas de los insumos o gastos relativos a su actividad comercial.

Asalariados por ejemplo, que no requieren la emisión de facturas, seguirán pagando sus productos y servicios como hasta el momento lo hacen.