Sin casos sospechosos de Coronavirus en San Quintín

Permanecen alertas los residentes de la zona sur

SAN QUINTÍN. - Hasta la tarde de este lunes, no había casos confirmados o sospechosos de Coronavirus en la región de San Quintín y resto de la zona sur de Baja California, por lo que las autoridades del sector salud se mantienen alertas.

Aunque surgieron rumores en la zona sur de posibles contagios, el reporte oficial de la Secretaría de Salud de Baja California descartó los cuatro casos que permanecían como sospechosos en el área de Vicente Guerrero.

El titular de la Secretaría de Salud del Estado, Óscar Pérez Rico, indicó que para la atención de casos sospechosos de la epidemia en la región de San Quintín habilitaron el número de teléfono 646 947 54 08, además de la línea federal 800 00 44 800, para disipar las dudas.

Algunas de las medidas más efectivas para prevenir son: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con base de alcohol al 70%; al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, no escupir, si es necesario hacerlo, utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos.

Así como no tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos, limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, etc., ventilar y permitir la entrada de luz solar, quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias; y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas (fiebre mayor a 38° C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc.).