Sin alerta en México, por restricción médica del fármaco de Ranitidina

En Estados Unidos hay alerta sanitaria

TECATE.- Recientemente trascendió que la FDA en Estados Unidos suspendió la venta de una marca del medicamento Ranitidina por haber encontrado partículas de una sustancia cancerígena, sin embargo para evitar confusiones o alarmas, el director del Hospital General en Tecate, Manuel Castro Zamora expresó que en México no hay ninguna alerta sanitaria con ninguna marca de Ranitidina.

Y es que este medicamento es muy recurrente en la población para atender problemas de gastritis o acidez estomacal, por lo que su consumo puede llegar a ser alto, aunque no es lo recomendable, Castro Zamora descartó que la Ranitidina del Hospital General tenga problemas con sus componentes químicos.

La Ranitidina en cuestión se trata de la marca Zantac producida por laboratorios Novartis en los Estados Unidos, pero que también se vende en México, sin embargo hasta el momento no se han emitido recomendaciones por parte de la Secretaría de Salud El director del Hospital General recalcó que existen en el mercado un sinfín de marcas de ranitidia y ello no significa que todas presenten sustancias cancerígenas.

ALERTA DE SUSTANCIA CANCERÍGENA

La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), analiza prohibir el uso y venta de las tabletas conocidas como ranitidina , luego que organismos internacionales encontrarán presencia de sustancias cancerígenas. Este medicamento se utiliza ampliamente, con y sin receta médica, para el tratamiento de molestias estomacales e incluso es posible adquirirlo en tiendas de abarrotes de todo el estado.

Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), explica que la dependencia a su cargo sólo espera un dictamen sobre el particular para comenzar con los operativos de retiro del mercado de esta sustancia.

Durante los últimos días, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), encontró presencia en ranitidina de la sustancia MDMA, la cual es relacionada con aparición de diferentes tipos de cáncer. En Estados Unidos y Canadá se ha aconsejado a los ciudadanos dejar de utilizarla.

De igual manera, hace unos días, la Agencia Europea de Medicamentos comenzó a realizar pruebas confirmando que algunos de los productos contenían la sustancia relacionada con el cáncer.

En cuanto nos den indicaciones en el Comité de Vigilancia de la Cofepris, actuaremos de manera inmediata. Lo que nosotros le pedimos a la gente, en tanto se realiza alguna determinación oficial, es no ingerir ranitidina. Hay otros medicamentos para problemas gástricos y úlceras. Es muy importante no automedicarse, siempre es necesaria la indicación de un médico.

Jiménez Macías reconoce que, específicamente este producto medicinal, es uno de los que se venden aún de manera ilegal en tiendas de abarrotes de las colonias, ante lo cual se debe tener mayor cuidado. A pesar de la advertencia lanza a nivel internacional, específicamente en Estados Unidos y Canadá, reconoce, la dependencia a su cargo no puede hacer nada en tanto la Cofepris no emita lineamientos sobre el particular.