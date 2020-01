Sigue prohibida en B. C. la caza borrego cimarrón: SEST

Esta especie protegida sólo puede "cazarse" en fotos

Ensenada, B. C., a 12 de enero de 2020.- En Baja California no se permite la caza del borrego cimarrón desde los años noventa y el Gobierno del Estado no planea autorizar permisos, declaró enfático Mario Escobedo Carignan, titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST).

El secretario dijo que, por el contrario, existen en la actual administración estatal una definición política y una determinación muy claras de proteger a especies en riesgo, por lo que la Secretaría a su cargo atiende el tema del borrego cimarrón desde diferentes ángulos.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Sustentable, José Carmelo Zavala Álvarez, remarcó que la política de protección es clara y firme, de modo que sólo está autorizada la "cacería" fotográfica, conducida por expertos conocedores del terreno y del comportamiento de esta especie símbolo de Baja California.

El subsecretario precisó que el mayor riesgo actual para el borrego cimarrón es la caza furtiva, derivada de la dificultad de contar con inspección y vigilancia suficientes para combatirla, por lo que hoy una de las 100 metas del gobernador Jaime Bonilla Valdez es la conservación de las especies y la eliminación de la caza furtiva.

En cuanto a las acciones que realiza la SEST en pro de la conservación del borrego cimarrón, informó que los días 11, 12 y 13 de noviembre se efectuó un monitoreo aéreo, en conjunto con el Zoológico de San Diego, para conocer el estado actual en el que se encuentran las poblaciones de borrego en sierras ubicadas al norte de Baja California.

"Sobrevolamos 5 zonas, cada una con una hora y 40 minutos de vuelo efectivo, contabilizándose 23 ejemplares de borrego cimarrón en la Sierra Cucapah; 33 en la parte norte y centro del Ejido Cordillera de Molina; 8 en la Sierra Las Pintas; 4 en la parte centro y sur del Ejido Cordillera; y 44 en la Sierra Las Tinajas, para un total de 112 ejemplares", detalló el subsecretario Zavala Álvarez.

Aclaró también que dicho conteo fue sólo un pequeño muestreo, por lo que no es representativo de la población total de borrego cimarrón en todo el estado de Baja California.

Recordó que el 20 de junio del 2005, el Gobierno del Estado de Baja California y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). firmaron el Convenio Específico para la Asunción de funciones en Materia de Vida Silvestre, en donde el gobierno estatal asume atribuciones y regulación de trámites en la materia.

En este mismo convenio, añadió, se estableció que en el debido caso de que la entidad federativa quisiera regular el aprovechamiento de especies en estatus de riesgo como el borrego cimarrón, el Gobierno del Estado tendría que elaborar un programa individualizado para cada especie.

Explicó que es a través de las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, conocidas como UMA, que se permite el legal aprovechamiento sustentable de recursos naturales, incluida la cacería o pesca de otras especies en temporadas que fija la ley, pero no en el caso del borrego cimarrón.

Lo anterior, agregó, con fundamento en los artículos 84, 85 y 87 de la Ley General de Vida Silvestre y los artículos 38, 91, 101 y 103 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, así como en lo establecido en la Estrategia Estatal para la Conservación y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón en Baja California.

"Esos artículos marcan que para autorizar el aprovechamiento extractivo de especies que se encuentran en riesgo, como el caso del borrego cimarrón, sólo podrá autorizarse cuando se dé prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, repoblamiento, reintroducción e investigación científica", precisó.

Asi mismo, el funcionario estatal puntualizó que obligan a contar con medidas y acciones específicas para contrarrestar los factores que llevaron a disminuir sus poblaciones o deteriorar sus hábitats, además de cumplir con las acciones trazadas en la Estrategia Estatal para la conservación y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón.

Recordó que el Gobierno del Estado inició en el año 2010 la elaboración de la Estrategia Estatal para la Conservación y Manejo Sustentable del Borrego Cimarrón en Baja California, con la participación de los sectores académicos, sociales y gubernamentales considerados claves para la conservación de esta especie.

Asimismo añadió que, una vez terminado el documento de la Estrategia Estatal, en el año 2012, la Dirección General de Vida Silvestre-Semarnat otorgó al gobierno estatal las atribuciones para la evaluación, dictamen y, en su caso, emisión de tasas de aprovechamiento, es decir, permisos de cacería del borrego cimarrón.

Finalmente, resaltó el compromiso de la Secretaria de Economía Sustentable y Turismo (SEST), en la conservación, protección y manejo de las especies de vida silvestre, sobre todo de aquellas en algún estatus de riesgo, como el borrego cimarrón y reiteró el apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la conservación, investigación y protección de los recursos naturales del estado.