Sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión por robo con violencia

Al hoy sentenciado se le negaron beneficios.

TIJUANA, B.C.- Marcos Eduardo Bernal Martínez fue sentenciado a 7 años y 4 meses de prisión, después de haber sido encontrado culpable de cometer el delito de robo con violencia a un establecimiento Oxxo y por uso de vehículo de motor robado.

El 22 de mayo del 2018, siendo aproximadamente las 10:00 de la noche, cuatro sujetos –entre ellos el sentenciado- ingresaron a la tienda Oxxo ubicada en El Refugio, se dirigieron al área de cajas dando vuelta al mostrador, y le dijeron a la cajera que se agachara y empezaron a abrir las gavetas y cajones apoderándose de la cantidad de 30 mil pesos.

Mientras uno de los sujetos agarraba el dinero, otro se posicionó del otro lado del mostrador y le dijo a la cajera me que no se levantara y metió la mano a la gaveta y empezó también a sustraer el efectivo que se encontraba ahí, siendo aproximadamente mil 600 pesos, al tiempo que con una pistola de color negro le apuntaban para que no se moviera.

Todo esto mientras otro de los sujetos agarraba paquetes de cigarros de uno de los mostradores, para después salir los cuatro corriendo del lugar. Luego del robo se reportó el hecho y de inmediato llegaron agentes municipales a los que la mujer les proporcionó la media filiación de los sujetos, logrando los oficiales detener a dos de ellos.

Derivado de las investigaciones, se pudo obtener a través de un procedimiento abreviado una sentencia de 7 años y 4 meses de prisión en contra de Marcos Eduardo Bernal Martínez y una multa de 180 días equivalentes a 14 mil 507 pesos, así como el pago de la reparación del daño a favor de Oxxo, por la cantidad de 38 mil 364 pesos. Al hoy sentenciado se le negaron beneficios.