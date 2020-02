Sensibilizan a comunicadores sobre la discapacidad visual

A partir de marzo, el personal de los restaurantes afiliados a la Canirac BC se capacitarán para un servicio inclusivo.

Baja California.- Con el fin de contribuir a una cultura de la inclusión en la sociedad, el Hospital Infantil de las Californias (HIC) y la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) emprendieron una serie de talleres de sensibilización para un servicio inclusivo.

El primero de ellos fue con los medios de comunicación, el cual fue impartido por Marcos Contreras, capacitador y representante institucional del HIC en Tecate, quien perdió la vista hace unos años a causa de una enfermedad grave.

Para el instructor, el salir adelante con una discapacidad como la visual, es muy difícil, pero depende del apoyo que la persona reciba en su entorno, de ahí la importancia de que la sociedad sea mucho más empática y genere una ciudad más amable para aquellas personas con alguna discapacidad.

Durante el taller, denominado "¿Cómo ves tú que ves?, los participantes se sometieron a dinámicas en las que debían colorear y recortar dibujos con los ojos tapados, valiéndose del tacto, mientras que al formar un rompecabezas, en parejas, debían armar las piezas y luego convertirse en guías, lo cual resultó en una experiencia estresante.

"Ese estrés que ustedes sienten, que es solo por unos minutos, imaginen que eso lo siente un invidente, pero todo el tiempo, todos los días", expresó Marcos Contreras a los comunicadores.

De acuerdo con estadísticas del INEGI, apuntó, que la ceguera o debilidad visual afecta a 467 mil personas en México; en Baja California se estima que el 24.8% de la población tiene discapacidad visual, lo cual es una cifra considerable.

El capacitador señaló que, incluso para comer, es importante saber cómo ubicar el plato, los cubiertos, qué tan lleno servir el vaso, entre otras cuestiones, de ahí que estos talleres de sensibilización se impartirán, a partir de marzo al personal de los restaurantes adheridos a la Canirac BC, que preside Miguel Ángel Badiola Montaño.

Dichas capacitaciones forman parte de una campaña inclusiva que iniciará la cámara, en la cual se contempla la impresión de menús en sistema Braille.

Por su parte, Rosa Elena García, directora de la Fundación del Hospital Infantil de las Californias, expuso que esta una alianza con la Canirac donde Marcos Contreras brinda un poco de la sensibilidad de lo que vive como persona invidente.

"También estamos recibiendo la capacitación nosotros, ya que recibimos a niños en el Hospital que son invidentes, y queremos que la sociedad esté más preparada para recibirlos. No se vale que tengamos mucha gente discapacitada en sus casas, que no salen porque la ciudad no está preparada arquitectónicamente, pero como sociedad que no estemos preparados, eso sí está en nuestras manos", destacó.

Por último, la directiva subrayó que este es un proyecto que el HIC lanza, en primera instancia, con los medios de comunicación y la Canirac, por ser los restaurantes el primer contacto que suele tener un niño o persona con discapacidad, en cuanto al servicio, pero esperan que otras cámaras y empresas se sumen a esta campaña de inclusión social.