Señala Jaime Bonilla al panista Carlos Reynoso por ser parte de la "Mafia Casinera Calderonista"

El mandatario estatal aseguró que el ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, fomentó críticas en redes al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

También acusó a Reynoso Nuño, de autorizar con "influencias panistas" el permiso de uso de suelo para instalar la Cervecería "Insurgentes" en un área residencial en Tijuana.

"Este gobierno no solapará mentiras y se va a distinguir por la transparencia. Nos engrandece decir la verdad; la próxima semana tendremos detalles": Jaime Bonilla Valdez.

TIJUANA, BC., a 14 de junio de 2020.- El gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, aseguró que durante la administración panista del ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se permitieron abusos y fraudes como el otorgamiento de 100 permisos de casinos que operaban irregularmente, en el que figura Carlos Armando Reynoso Nuño como parte de la "mafia casinera".

En este sentido, el mandatario estatal, denunció en un mensaje "video en vivo" difundido por su página de Facebook, que Reynoso Nuño -quien fuera en aquellos años funcionario de la Secretaría de Gobernación y ostentó cargos en administraciones estatales en Baja California-, se ha dedicado sistemáticamente a criticar en redes al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Denunció que el ex funcionario federal fue citado en investigaciones oficiales y periodísticas como jefe de la "mafia casinera", que se enquistó durante periodo del finado panista tijuanense Francisco Blake Mora, titular de la Secretaría de Gobernación, tiempo en el que se otorgó permisos al Casino Royal de Monterrey, en el que murieron 52 personas calcinadas; la entonces diputada Lizbeth García Coronado presentó a Carlos Reynoso las pruebas del ilícito e hizo caso omiso.

Al abundar en este punto, el gobernador Bonilla Valdez dijo: "Le pido al Presidente (Andrés Manuel López Obrador) que a través de la Fiscalía General de la República se reabra la investigación sobre las 52 personas que murieron calcinadas en el Royal (casino), gracias a personas como él (Carlos Reynoso Nuño) que dieron permisos ilegales". Adelantó que funcionarios federales vendrán la próxima semana a revisar el caso y aportarán más detalles.

Además, refirió que "en los últimos minutos de la administración calderonista se autorizó la operación de 100 casinos" y categóricamente advirtió el jefe del Ejecutivo estatal de Baja California: "Este gobierno no solapará mentiras y se va a distinguir por la transparencia. Nos engrandece decir la verdad; esto es Morena (la cuarta transformación), se distingue por no robar, no traicionar y no mentir; y que llegó a gobernar para generar un verdadero cambio".

El mandatario bajacaliforniano también acusó a Reynoso Nuño, de autorizar con "influencias panistas" el permiso de uso de suelo a familiares (sobrinos), para instalar la Cervecería "Insurgentes" en un área residencial en la Zona Urbana del Rio Tijuana y conectarse al drenaje sin ninguna planta de tratamiento, provocando hediondez por la descomposición de los residuos de cebada, comparable a "plátanos podridos".

Hizo también referencia al tiempo en el que "...como Senador pedí a la COFEPRIS en Baja California, que la cerraran (la cervecería con venta al público) porque era ilegal lo que habían hecho; hay un hospital a 40 metros de ahí y tenían prohibido el uso de suelo... pero el que era delegado me dijo que tenía que ver quiénes eran los (influyentes) que habían autorizado y que no podía cerrarla", puntualizó.

En otros temas expuestos durante su video-transmisión en vivo, el jefe del Ejecutivo estatal manifestó que el "Gobierno en Marcha", igual que la administración del Presidente López Obrador, "ha establecido programas sociales que jamás hubieran puesto en marcha gobiernos pasados,