Señala Bonilla problemas en transición; SGG responde

Debido a la falta de cooperación de personal dentro del Poder Ejecutivo

MEXICALI.- Los trabajos de transición entre el Estado y la administración entrante, se han "atascado", debido a la falta de cooperación de personal dentro del Poder Ejecutivo, señaló el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.

Durante su visita a la capital del Estado, refirió que de momento las mesas se encuentran detenidas parcialmente, situación que no ha permitido al gobierno entrante contar con un diagnóstico del estado que guardan algunos asuntos de la entidad.

"Te prometen que te van a ayudar luego se atoran por equis razón, luego compran tiempo

todas las secretarías, no están caminando", expresó.

El morenista indicó que su llegada a Mexicali tenía como asunto principal entablar diálogo con el gobernador Vega de Lamadrid para solicitar que se lleve a cabo de manera correcta la entrega-recepción de los asuntos y documentos del Estado.

"No queremos que se atore la transición, va muy lenta, no le están metiendo ganas; yo creo que no ha habido la energía", comentó.

Mencionó que algunos de los temas que no se han logrado abordar con el equipo de Vega de Lamadrid son los relacionados con la nómina estatal, presuntos "aviadores" en dependencias de gobierno, entre otros similares.

Responde Rueda Gómez

Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, consideró que no hay motivos para señalar falta de cooperación de la administración estatal, debido a que aún cuando los tiempos legales marcan que la transición de gobierno se efectuará a partir del 1 de septiembre, se tomó la decisión de tener acercamiento y responder a las inquietudes de Bonilla y su equipo desde semanas antes de los plazos tradicionales.

"No se han interrumpido los trabajos, recordemos que el proceso de entrega son 54 áreas, y como equipo de transición central hemos identificado donde se presenta alguna situación extraordinaria y la resolvemos puntualmente; pero la voluntad es que haya la mayor apertura de ambos equipos para que no haya ninguna situación que interfiera y retrase, hay la voluntad del equipo actual de total colaboración", expresó. (RR)