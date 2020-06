Seguirá la contingencia durante este mes de junio

El alcalde hacer un exhorto enérgico a quedarse en casa

ENSENADA.- Con un enérgico llamado a la población, el presidente municipal, Armando Ayala Robles, nuevamente exhortó a quedarse en casa y coadyuvar con la autoridad en las acciones implementadas para la atención a la contingencia COVID-19; al mismo tiempo anunció que la contingencia seguirá durante todo este mes de junio.

El alcalde dio a conocer que, con base en las actualizaciones de la Secretaría de Salud del Estado, del domingo 24 al domingo 31 de mayo, se registraron 80 casos nuevos de coronavirus en la zona urbana, y cuatro positivos más en la región del Valle de San Quintín.

Precisó que el domingo 24 de mayo se reportaron 196 casos en la ciudad y 22 en la región sur, pero este domingo 31 de mayo, se contabilizaron 276 casos positivos en la zona urbana y 26 en el Valle de San Quintín.

En cuanto a los decesos, expuso que de 34 reportados el domingo 24 de mayo en la zona urbana, este domingo la cifra alcanzó los 45 fallecimientos; es decir, 11 más en comparación con la semana anterior; mientras que en la región sur la cifra se ha mantenido en tres defunciones.

"...En una semana se registró un aumento superior al 30 por ciento en los casos nuevos de COVID-19; esto es preocupante porque por más que hemos reiterado las recomendaciones e invitado a permanecer en casa, la gente sigue saliendo a realizar actividades no esenciales, participando en reuniones y festejos", apuntó.

El primer edil enfatizó que, pese al esfuerzo realizado en los filtros sanitarios y de seguridad, en los recorridos con perifoneo y en la vigilancia durante el horario restringido -21:00 a 6:00 horas-, la comunidad sigue haciendo caso omiso, lo cual acrecienta considerablemente los riesgos.

Subrayó que hay quienes justifican su actuar irresponsable, señalando que las instituciones de gobierno continúan realizando actividades en colonias, o bien, prestando servicios; pero recalcó que la labor que efectúa el Gobierno de Ensenada está catalogada como esencial.

Insistió en que el gobierno en sus tres órdenes, realiza actividades esenciales, si estas paran muchas familias que han sido afectadas por la emergencia sanitaria, no contarían con apoyos alimentarios y esto derivaría en problemáticas sociales de mayor gravedad, aseveró.

Hasta junio segurá el confinamiento

El presidente Armando Ayala señaló que, pese a que en otros estados del país se preparan para regresar gradualmente a la normalidad, durante una reunión celebrada con el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, se determinó que el confinamiento se extenderá a lo largo del mes de junio.

Recalcó que la población no debe relajarse en la aplicación de las recomendaciones sanitarias, pues precisamente eso es lo que ha influido en el aumento de los casos positivos, sospechosos y defunciones por coronavirus.

El alcalde adelantó que en los próximos días se intensificarán los recorridos por establecimientos comerciales y diversos giros productivos, pues se ha detectado que hay empresas que aparentemente acatan y coadyuvan con la autoridad, pero la realidad es distinta.

"...Hemos detectado restaurantes que supuestamente sólo brindan servicio para llevar, pero están dejando que la gente se quede a comer en el lugar, sin respetar la sana distancia, lo que aumenta el riesgo de contagio tanto para su personal como para quienes consumen sus productos", afirmó.

Puntualizó que derivado del actuar irresponsable de algunos ensenadenses, el confinamiento se extenderá un mes más, tiempo en el que se espera que quienes no han creído en la seriedad de la situación, acaten las disposiciones y únicamente salgan a realizar actividades esenciales.

Ayala Robles agregó que la semana próxima, los cinco alcaldes y el gobernador Jaime Bonilla Valdez, firmarán un acuerdo estatal para la contingencia COVID-19, en el que se unificarán los criterios de atención, tanto en las restricciones como en el regreso gradual a las actividades económicas y sociales.

"...Por nosotros no va a quedar, diariamente difundimos las medidas preventivas, ejecutamos actividades de limpieza y desinfección, recorremos las colonias con perifoneo, vigilamos en los filtros y en el horario restringido. Pero esto no va a funcionar si la comunidad no coadyuva con nosotros; por ello, nuevamente les exhorto a acatar las disposiciones y quedarse en casa", concluyó.