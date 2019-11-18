Sección 3 volverá a tener corte de agua este martes 19 de noviembre
La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, recuerda a los medios de comunicación y a nuestros usuarios , la lista de colonias pertenecientes a la Sección 3, que este MARTES 19 de noviembre tendrán el segundo corte de manera oficial, dentro del Programa de Racionamiento de Agua Potable.
La lista así como los mapas de cada uno de los 7 distritos donde se muestra la SECCIÓN 3, pueden consultarse en www.cespt.gob.mx
DISTRITO JUAN OJEDA
10 DE MAYO
AGUILON
GRANJAS DIVISION DEL NORTE
GRANJAS FAMILIARES UNIDAS
INSURGENTES
LAS TORRES I y II
LOS OLIVOS RANCHO
MAGISTERIAL
MANANTIAL
NIDO DE LAS AGUILAS
PEGASO
PONTEVEDRA
RANCHO ESCONDIDO
RANCHO ONTIVEROS
RINCONADA I Y II
DISTRITO PARAÍSO
CAÑON DE LA PEDRERA
CHAPULTEPEC 10
COLINAS DEL REY
CUBILLAS SUR
CUMBRES DE JUAREZ
EL RUBI
GUADALAJARA
LA SIERRA
LADERAS DE MONTERREY
LOMAS DEL RUBI
LOMAS DOCTORES
MADERO SUR
MEXICO
MONTE SAN ANTONIO
MONTERREY
OBRERA
RINCONADA LA CACHO
RUBI AGUADORES
VALLE DEL RUBI
DISTRITO ALDO ESQUER
1ER. AYUNTAMIENTO 10%
ALEMAN
ALTAMIRA NORTE
ALTAMIRA SUR
ANEXA HERRERA
ANEXA MIRAMAR
AZCONA
CAÑON DE LAS ROSAS
CAÑON DEL MATADERO
CAÑON K
CAÑON MIRAMAR
CAÑON YUCATAN 50%
CASTILLO 5%
CENTRO 2%
DIVINA PROVIDENCIA
GRAN TENOCHTITLAN
HIDALGO
INDEPENDENCIA
LAURELES 5%
LINDA VISTA
MIRADOR
MIRAMAR
MORELOS
RANCHO LA CUEVA
ROSARITO
TERRAZAS DE SAN BERNARDO
ZONA NORTE 5%
DISTRITO A. VALENZUELA
AGRARISTAS
ALTITUD 58
ANEXA PORVENIR
AZTECA
AZTECA
CAMPOS
CAÑON DE LA RAZA
CAÑON DE LA RAZA II
CERRO COLORADO 1
CERRO COLORADO 2
CERRO COLORADO 3
CONJ. HAB. LAS VISTAS
COUJ. HABIT ESTADIO
COUJ. HABIT. JACARANDAS
EL PROVENIR
FIDEL VELAZQUEZ
GUAYCURA P/B
HACIENDA DE CORDOBA
HOROSCOPO
INF. ALVA ROJA
INF. CAPISTRANO P/A
INF. CAPISTRANO P/B
INSURGENTES MAJA MAQ
JACARANDAS
KINO
LA CAMPIÑA
LIBRAMIENTO
LOMAS DEL COLORADO
LOPEZ PORTILLO
LOS SUCILLOS
MEDINA MEDITERRANEO
MIRADOR CAPISTRANO
MONTEREAL I
PARAISO DEL RIO
PARQUE INDUSTRIAL LA CAMPIÑA
PORTICOS DE LA MESA
PRADEDRAS DE LA MESA
PRIVADA CARTAGENA
PUERTAS DEL RIO
RESIDENCIAL INSURGENTES
RIVER HOUSE
SEMINARIO
VALLE DE LAS FLORES
VILLA CRUZ
VILLA DEL RIO
VISTA DEL RIO
VISTA REAL I
VISTA REAL II
DISTRITO ROSARITO
PÓRTICOS DE SAN ANTONIO
PRADERAS DE LA GLORIA
VILLA RESIDENCIAL SANTA FE 2
HACIENDA LAS FLORES
PÓRTICOS LA GLORIA
REAL DE SAN ANTONIO
ESTRELLA DEL PACIFICO
EL ROSARIO
LAS VILLAS SANTA FE
VILLAS TIJUANA
LOMAS DEL REAL
VISTA BELLA
SANTA FE 1ERA SECCIÓN (parte alta)
URBIQUINTA VERSALLES
PUNTA BANDERA
PUNTA DEL MAR
ENCANTO DEL MAR
VISTA AZUL
REAL MEDITERRANEO
ANTONIO DEL MAR
DELFINES
CENTRO COMERCIAL LOS DELFINES
THE PARK AT MALIBU
BAJA MALIBÚ
PLAYA BLANCA
CAMPO TORRES
CAMPO CASTILLO
LAS OLAS MAR Y SOL
BAJA DEL MAR
SANTA MÓNICA
LEYES DE REFORMA
RICAMAR
REAL DEL MAR
HACIENDA DEL MAR
BRISAS DEL MAR
SAN MARINO
RANCHO DEL MAR
DISTRITO REFORMA
VILLAS DEL ALAMO
SAN LUIS
GENERACION 2000
SANTA CRUZ
EMILIANO ZAPATA
VILLAS DEL PRADO 1
VILLAS DEL PRADO 2
VALLE DORADO
HACIENDA DELICIAS 1
HACIENDA DELICIAS 2
HACIENDA DELICIAS 3
LOS VALLES
GRANJAS BUENOS AIRES
HACIENDA LOS VENADOS
PALMA REAL
PUERTA PLATA
NATURA
DISTRITO FLORIDO
CASA BLANCA VINEDOS
EJIDO FRANCISCO VILLA
FLORIDO 4
LA MORITA 1
LA MORITA 2]
REAL DE SAN FRANCISCO ( TODAS SECCIONES)
RESIDENCIAL CUMBRES
RESIDENCIAL EL DORADO
TORRES DEL MATAMOROS
TORRES DEL MATAMOROS ( ZI )
VILLAS DEL DORADO