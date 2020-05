SEA pide investigar a fondo caso "Los Moches"

"Blue Propane" habría dado dinero para abrir "gaseritas"

TIJUANA.-El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) analizará el expediente de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las investigaciones del caso conocido como "Los Moches" en los que se involucra al Secretario de Economía de Baja California, Mario Escobedo Carignan y otros exfuncionarios.

El presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California, Francisco Fiorentini Cañedo, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) copia del acuerdo por el que determinó el no ejercicio de la acción penal en la investigación iniciada por el delito de negociaciones ilícitas, en contra del exoficial Mayor, Jesús Núñez, y de la exsecretaria del Bienestar Social del Gobierno del Estado, Cinthya Gissel García.

Advirtió que el resultado de la investigación, así como las causas o razones en las que se apoyó la autoridad investigatoria son de gran trascendencia para la sociedad y cada uno de sus integrantes por su origen en posibles hechos de los que el correcto uso de los recursos públicos y la adecuada marcha de la función pública pudo haber sido trastocada ilícitamente mediante actos de corrupción.

De ser el caso, explicó Fiorentini Cañedo, la sociedad quedaría inerme e indefensa.

En su momento, Rosendo Colorado García, ex subsecretario de Desarrollo Urbano, señaló a Cinthya Gisel García , ex secretaria de Bienestar Social, al secretario de Economía, Mario Escobedo y a Jesús Núñez, ex Oficial Mayor, de recibir dinero de empresarios a cambio de contratos del Gobierno.

En concreto, señaló a Mario Escobedo de recibir recursos de la empresa gasera "Blue Propane". Los dueños de dicha compañía, Jorge Alberto Elías Retes y Marco Antonio Sánchez, fueron señalados de entregar millones de pesos a cambio de que se les permitiera abrir las estaciones ilegales que construyeron en Tijuana.

Durante todos estos meses se ha comentado la estrecha relación de Mario Escobedo, con Jorge Elías Retes, socio de "Blue Propane".

Para justificar la construcción de diez estaciones de gas de "Blue Propane" en Tijuana, sin cumplir con los requisitos legales, Elías Retes, argumentó que en Baja California existe un monopolio de la distribución de carburantes, cuando en realidad existen siete empresas del ramo.

"Blue Propane" construyó las gaseritas en la administración del ex Alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, "El Patas" , gracias a las gestiones de un familiar político de Mario Escobedo Carignan.

Tras la llegada del Gobierno de MORENOA, los empresarios Elías Retes y Sánchez siguen con su intento de abrir las estaciones ilegales, ahora cobijados por Escobedo Carignan.

Este último reconoció que ha sostenido reuniones con dichos empresarios, cuando su funcionario es promover que las grandes empresas extranjeras a establecerse en Tijuana, y con ello ayudar a mitigar la caída de empleos producto de esta pandemia.