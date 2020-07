Se trata de evitar la "quiebra" de empresas, justifica el alcalde Armando Ayala

Avalarán apertura de casinos, cines y gimnasios

ENSENADA.- Como parte de la reactivación económica para evitar el desempleo, despidos y quiebre de empresas, el Gobierno de Ensenada avalará la reapertura de casinos, gimnasios y cines en el puerto, dentro de las estrategias trazadas post COVID-19.

El presidente municipal, Armando Ayala Robles, informó esa posibilidad durante la sesión del Comité de Atención a la Emergencia Sanitaria por Covid-19, integrada por empresarios y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.

Reiteró su total respaldo a las indicaciones del Gobierno del Estado, quienes aprobaron los protocolos de las empresas de los giros antes mencionados, que serán supervisados en la localidad por las direcciones de Desarrollo Económico, Comercio, Alcoholes y Espectáculos Públicos, así como por la Unidad Municipal de Protección Civil.

Agregó que ante el aumento de la movilidad dentro del municipio, es preferible revisar protocolos y que se apliquen a que haya movilidad y ningún tipo de revisión por parte de la autoridad municipal.

Todo esto es "para que las empresas no cierren sus puertas definitivamente, no se despidan personas y no se deje a los trabajadores sin sueldo. También para que los que se dedican a bienes y raíces no tengan meses y meses de rentas vencidas", mencionó.

De las salas de cine, el alcalde señaló que la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, así como la Secretaría de Salud, aprobaron los protocolo, pero Protección Civil se asegurará que cumplan con los aforos del 30 por ciento.

"...Lo mismo con los casinos que atendieron la solicitud de retrasar durante tres semanas la apertura. Acataron bien, pero si les autorizamos la reapertura, van a cerrar definitivamente", señaló el presidente.

Ayala Robles agregó que actualmente hay 16 gimnasios que presentaron los protocolos para la reapertura los cuales fueron aprobados.

Lamentó que negocios de este rubro estén vendiendo su equipo porque cerraron definitivamente, afectados por la pandemia por coronavirus.

Enfatizó en lo preocupante del aumento en la cifra de contagios, pero también, dijo, se debe actuar con responsabilidad para cuidar la economía.

Como parte de esta sesión, los integrantes del comité encabezado por el presidente Armando Ayala, firmaron un Acuerdo de Responsabilidad Compartida, donde se comprometen a fortalecer las acciones de prevención y vigilancia del cumplimiento de las medidas, para evitar el incremento en la propagación del Coronavirus en el Municipio de Ensenada.