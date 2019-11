Se terminó la era nociva panista: Bonilla

Heredaron al nuevo gobierno deuda por más de 30 mil mdp.

TIJUANA, B.C.- En lo que es su primer discurso como nuevo Gobernador de Baja California, el Ing. Jaime Bonilla Valdez puso en relieve que hereda deudas por más de $30,000 millones de pesos, acumuladas en los gobiernos panistas durante su permanencia de 30 años en el poder público de nuestra entidad como resultado del desorden financiero y desvíos de recursos.

En el interior de la Sala de Espectáculos, el mandatario morenista que puso fin a la nociva era panista iniciada desde 1989, reveló que: "El gobierno panista saliente encabezado por Francisco Vega de Lamadrid, deja los ingresos totales comprometidos para pagos de obligaciones financieras a corto y largo plazo, así como contratistas y proveedores".

Su vigoroso mensaje lo pronunció luego de haber presentado y tomado protesta a la mayoría de los integrantes del Gabinete Legal que lo acompañará durante el ejercicio gubernamental de 5 años, a partir de que rindió protesta protocolaria en los primeros minutos del 1 de noviembre, ante el pleno y la directiva de la XXIII Legislatura local, en un evento al que asistió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Con un claro mandato del pueblo en las urnas, expresada por la mayoría de los votantes bajacalifornianos en la jornada del domingo 2 de junio pasado, inicia este día la 4T en Baja California", dijo el gobernador Bonilla Valdez, lo que representa un histórico despertar político basado en la esperanza del cambio verdadero añorado por la ciudadanía y los sectores productivos en los cinco municipios.

Reiteró que con el triunfo electoral arrollador de los candidatos postulados por la coalición "Juntos Haremos Historia en Baja California", que arrebató la gubernatura, los cinco ayuntamientos y las 17 diputaciones locales en disputa, termina la herencia nociva que dejan los 30 años de gobiernos blanquiazules, que se distancian del pueblo y protagonizaron un modelo político fallido.

"Como gobierno - dijo el gobernador Bonilla Valdez-, estamos obligados a escuchar y atender lo que más importa a la ciudadanía; por ello, mi gobierno concentrara su trabajo en los siguientes temas y prioridades: La protección de las niñas y los niños, el diseño de una nueva arquitectura institucional gubernamental compartida, funcional y eficiente; la recuperación de la tranquilidad y seguridad que nos ha sido arrebatadas; poner un hasta aquí a la impunidad; y poner especial atención en la planeación, organización y coordinación".

El jefe del Ejecutivo estatal que recién inicia su gestión, señalo que: "No hay gobierno si no hay sin un proyecto político que le dé estructura, coherencia y perspectiva. No hay proyecto político que sea viable sin organización. La coordinación entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y entre los distintos órdenes de gobierno municipal, estatal y federal".

Ponderó la importancia de la organización y la coordinación entre el gobierno y la ciudadanía, entre el gobierno y la iniciativa privada, como también "Saber reconocer y hacer valer los derechos para todos los bajacalifornianos y hacer crecer la economía, por que la primera expresión de justicia social es contar con oportunidades dignas de crecimiento y salarios justos para todas las personas".

Por otra parte, planteó que "En pleno siglo XXI las niñas y los niños llegan a la escuela sin probar ningún alimento. Y que, a discrecionalidad únicamente los estudiantes de 80 escuelas seleccionadas bajo criterios políticos territoriales, recibían hasta ayer desayuno en las instalaciones escolares".

Durante su campaña electoral como candidato a la gubernatura por la coalición "Juntos Haremos Historia", realizó un sondeo con la ciudadanía en diversos lugares en el estado, para saber cuales eran las acciones de gobierno prioritarias para la comunidad y la respuesta fue unánime: ¡Desayunos escolares!.

Por ello dijo el gobernador Jaime Bonilla Valdez, "Voy a cumplir desde el día de hoy mi compromiso de de darle desayunos calientes a los niños en escuelas primarias públicas, por lo que se estará proporcionando desayuno a más de 400 mil alumnos de preescolar y primaria en los cinco municipios de Baja California , incluyendo el sur profundo de nuestra entidad".