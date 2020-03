Se suman cinco casos de COVID-19 en Baja California

El Gobernador Jaime Bonilla da informe de estatus en transmisión de mesa de seguridad

Durante la transmisión de la mesa de seguridad del Gobierno del Estado, el Gobernador Jaime Bonilla, en compañía del Secretario de Salud Alfonso Pérez Rico, han confirmado 5 casos de coronavirus confirmados en Baja California, uno de ellos procedentes de la ciudad de Tijuana y otros 4 de Mexicali.

Explicó que el caso de Tijuana ya se encuentra bajo tratamiento médico, los contagios se han confirmado como domésticos, los estudios indicaron 103 casos de los cuales: 55 han dado negativo en Baja California.

Por el momento se tienen 43 casos sospechosos de COVID-19 bajo estudios. 21 en Tijuana; 11 en Mexicali; 7 en Ensenada y 4 en San Quintín.

Las autoridades explicaron que las personas más propensas ante el coronavirus, son infantes menores a 5 años y adultos de la tercera edad, indicando que si alguien presenta algún síntoma de resfriado o gripe, se resguarden en casas, además de no realizar viajes no necesarios en aeropuertos o a la frontera.

Los funcionarios exhortan a la ciudadanía a no caer al pánico colectivo diciendo "no es el fín del mundo" y a no deducir el salario de los trabajadores ante esta crisis sanitaria.