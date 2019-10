Se reunieron 20 mil antorchistas en el trompo

Antorchistas de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Baja California mostraron músculo político.

Tijuana, BC.- Teniendo como sede el Audiorama de El Trompo, el antorchismo del noroeste llevó a cabo su celebración del 45 aniversario, donde reunieron poco más de 20 mil afiliados, con bailes, danza y música, el festejo se celebró a lo grande; a la fiesta asistió su líder nacional, el Ing. Aquiles Córdova Morán, quien hizo una convocatoria a todos los mexicanos, sobre todo a los que han sido más agredidos y lastimados por las medidas del gobierno morenista, para crear un frente amplio popular contra los problemas nacionales, como la pobreza y la violencia. "Vengan con nosotros, hagamos un bloque nacional que diseñe un país justo, al nivel de desarrollo de Estados Unidos, pero justo socialmente" indicó el líder social.





Antorcha, a decir del líder, propone un plan nacional de gobierno consistente en los cuatro puntos, tales como la creación de empleos, adecuada remuneración, una reforma fiscal progresiva y la reorientación del gasto público, agenda que han dado a conocer con el objetivo de tomar el poder político. "Ha llegado la hora. Ya no deben considerar a Antorcha como una organización enana y debe salir del closet político", en referencia al proyecto para convertirse en el partido político que lleve al poder a un verdadero gobierno de carácter popular.





Sobre la delicada situación que vive Sinaloa, uno de los estados que integran el Noroeste del país, el líder antorchista afirmó que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador actuó de manera correcta. "Nosotros decimos que fue correcta la decisión de entregar al hijo de "El Chapo Guzmán" porque efectivamente evitó un baño de sangre, lo tenemos que reconocer, Antorcha no es enemigo ciego de nadie", destacó el líder social, al afirmar que su movimiento no busca desprestigiar injustamente a nadie, ni mucho menos a la actual administración. No obstante, Córdova Morán afirmó que el error del gobierno actual es que busca enfrentar un problema mundial, sin tener en cuenta el papel que tiene el tráfico de drogas, en donde Estados Unidos tiene un papel central.





De acuerdo con el dirigente del regional Noroeste, Ignacio Acosta Montes, los inicios del antorchismo en la región fueron difíciles, ya que enfrentaron la represión de las distintas administraciones panistas, al grado de que todo un Comité seccional llegó a tener órdenes de aprensión en 2001. "Se encarcelaba al que se atrevía a difundir un volante, se encarceló al entonces dirigente estatal. Igualmente graves fueron otros ataques que han continuado hasta el sexenio actual. En Sinaloa y Sonora, hemos estado sujetos a un asedio similar actualmente" indicó ante el aforo repleto.





El también líder del antorchismo bajacaliforniano destacó que este evento es para los antorchistas de Noroeste, porque forman parte de la organización social más fuerte y con presencia nacional. "Hoy más que nunca debemos sentirnos orgullos de ser antorchistas porque es la única organización que ha diagnosticado correctamente los problemas que vive nuestra patria, pero sobre todo que ha encontrado cuál es el remedio, cuáles son las medidas que se deben y pueden tomar en el contexto nacional y mundial" resaltó el líder al expresar que continuarán educando y organizando en esta región fronteriza.





Agradeció a los contingentes provenientes de toda la entidad, entre ellos vecinos de San Quintín, Tecate, de las colonias populares de Tijuana, quienes abarrotaron el audiorama, junto con los contingentes que viajaron por más de 24 horas provenientes de BCS, Sinaloa y Sonora, para ser parte de la fiesta por 45 años de trayectoria. Tras la fiesta, se emprendió la marcha de regreso de los contingentes de Hermosillo, Guaymas, Empalme, Culiacán, El Fuerte, de La Paz y de Los Cabos.