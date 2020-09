Se requiere recuperar la confianza en los gobernantes

Sugiere la diputada Lizbeth Mata

ENSENADA.- La confianza y la certidumbre en las acciones gubernamentales, la labor conjunta y solidaria de todos los sectores, así como la unión de voluntades y el fin a los enfrentamientos, permitirán a México superar cualquier crisis, explicó la diputada federal Lizbeth Mata Lozano.

La legisladora panista explicó que se deben sentar las bases para generar la confianza en el gobierno; de esa manera los ciudadanos volverán a creer en sus autoridades, y se dará certidumbre a las inversiones para recuperar los empleos, la recaudación y el crecimiento previsto en el paquete económico del próximo año.

Esta es una de las prioridades que debe tener el presidente López Obrador, pues de lo contrario será muy difícil resolver los grandes retos del 2021, principalmente en los rubros de salud, seguridad pública, economía, educación, corrupción e impunidad, por mencionar algunos, señaló.

Mata Lozano comentó que "estamos viviendo la peor crisis económica, la más devastadora inseguridad y una pandemia que ha cobrado más de 70 mil muertes; por ello, se requiere inyectar recursos para detonar la economía, pero si los ciudadanos no tienen confianza en su gobierno, difícilmente se podrá avanzar.

La congresista advirtió que muchos mencionan que deben realizarse acciones que nos regresen a los niveles de diciembre de 2019; sin embargo, en ese tiempo ya sufríamos los embates de la recesión, el mayor número de delitos, escasez de medicamentos y la falta de inversión.

El presidente ofreció no mentir, no robar y no traicionar, pero al transcurrir su mandato, vemos que miente al inventar sus datos falsos, roba los sueños de los mexicanos y traiciona la confianza de muchos que votaron por él.

Lizbeth Mata dijo que los diputados del PAN recibieron el paquete económico 2021 con un ánimo constructivo, pues de ahí dependen millones de familias en su gasto y su bienestar.

Reiteró la postura del Coordinador de la bancada del PAN, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, en el sentido de que resulta fundamental incentivar la inversión de los particulares con muestras de certidumbre, principalmente a las micro pequeñas y medianas empresas, para que confíen en la recuperación económica y continúen con la generación del 68 por ciento del empleo nacional.

Confianza también reclaman las grandes calificadoras financieras internacionales respecto al futuro de Petróleos Mexicanos o la CFE, así como de las millonarias inversiones que existen en nuestro país y que pueden verse truncadas ante consultas sin rigor científico.