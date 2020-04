Se procederá con clausura de empresas no esenciales

Esto ultimo fue dictaminado en transmisión en vivo de Gobierno del Estado

Ante las medidas que ha tomado el Gobierno del Estado para frenar las actividades en empresas o compañías que no producen u ofrecen un servicio considerado esencial, se acuerda el uso de un castigo a nivel penal.

Esto se informó hoy en la transmisión por parte del Gobierno del Estado donde se da el informe de estatus en relación a la pandemia de coronavirus por COVID-19, en la región.

El secretario de Salud, Alonso Pérez Rico declaró lo siguiente durante la transmisión "empresas no esenciales ocupan cerrar en forma indefinida hasta que se les otorgue el permiso de abrir hasta el fin de contingencia". "Las empresas no esenciales que no han querido cooperar con el gobierno ahorita van a ser cerradas van a ser clausuradas", añadió.

Para realizar la clausura de estos establecimientos, se dará de alta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo que da inicio al proceso, después se procederá a visitar a la autoridad sanitaria para el completar el proceso correspondiente y finalmente ir ante el Ministerio Público para que investigue posibles delitos.