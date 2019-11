Se presentan avances del programa de racionamiento de agua potable

El programa de Racionamiento funciona, pero es indispensable su continuidad en las próximas semanas

TIJUANA, B. C., 18 de noviembre de 2019.- La tarde de este lunes integrantes de la Comisión Estatal de Servicios Púbicos de Tijuana se reunieron con el Secretario General del Gobierno del Estado, el Dr. Amador Rodríguez Lozano y la titular de Secretaría de Infraestructura Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, Karen Postlethwaite, para presentar un Informe acerca de la atención a la contingencia de bajos niveles en la presa El Carrizo.

Durante la presentación el Ing. Francisco Javier López Chávez, responsable de la Subdirección de Planeación e Innovación de la CESPT, comentó que al 16 de noviembre, la presa se encontraba trabajando debajo de la cota 3, es decir una cota debajo de la ideal, siendo esta una de las razones por la cuales se decidió implementar el Programa de Racionamiento de Agua Potable.

Asimismo, afirmó que la acción antes mencionada obedeció a una necesidad inmediata, dado que ya no se podía extraer más agua: "A raíz de que se hace este racionamiento, el agua se ha distribuido a diferentes partes y eso ha permitido que el agua no se vaya hasta niveles donde no pasa nada de agua, de tal manera que ya se esta revirtiendo un poco la situación".

También se hizo del conocimiento de las autoridades, que a raíz de la puesta en marcha de la cuarta bomba, en la Planta de Bombeo Cero, se ha recuperado un poco el nivel de la presa El Carrizo, aunado a las temperaturas un poco más bajas que se traducen en un ligero menor consumo de agua por parte de la población.

Por último se señaló el trabajo extra que desde el primer día de aplicación del Programa de Racionamiento de Agua Potable se ha hecho por parte de los trabajadores del organismo, pues por ahora la prioridad es resolver la contingencia, aún con recursos limitados tanto en lo humano como en lo técnico.