Se llevará a cabo campaña de vacunación para mascotas en delegación La Rumorosa

Con el propósito de contribuir a la salud pública y evitar la proliferación de garrapatas, el Centro Antirrábico Municipal, del XXIII Ayuntamiento de Tecate que preside la Alcaldesa, Zulema Adams Pereyra, llevará a cabo una campaña de vacunación para mascotas en Delegación La Rumorosa.



El viernes 7 de agosto, se atenderán a las mascotas en la explanada de la Delegación, en un horario de 10:00 a.m a 1:00 p.m, aplicando vacuna antirrábica y medicamento para el control de garrapatas.



Entre las recomendaciones emitidas para que las mascotas sean atendidas, se encuentran; ser mayores de 4 meses, en caso de las hembras, no deben estar en estado de gestación ni lactancia, para no afectar el crecimiento y desarrollo de las crías.



Se exhorta a la ciudadanía a tomar las medidas básicas de prevención ante el COVID-19 en caso de asistir a la campaña de vacunación, el lavado frecuente de manos, la utilización de cubrebocas, uso del antebrazo para toser, usar gel antibacterial y la sana distancia.

