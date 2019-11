Se deslinda Morena en B. C. de grupos que engañan a la militancia

Rocío Adame, formula un posicionamiento en contra de quienes se dicen representar al partido y su directiva

TIJUANA, B. C.- En su carácter de Secretaria de Organización estatal en funciones en Baja California, la licenciada Rocío Adame, formuló un firme pronunciamiento contra grupos e individuos que se autonombran representantes jurídicos y engañan a la militancia morenista afirmando que de ellos emanaran los nuevos funcionarios.

"En los últimos meses se han estad organizando reuniones por grupos que se dicen son parte de Morena, convocan en nombre de Morena, engañando a la militancia y a los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador", comentó en referencia a los hechos que denuncia públicamente.

Señala que uno de esos grupos "es la asociación civil UNADE, que se hace pasar por el jurídico de morena y dicen –sus voceros- que son un grupo de donde emanarán los nuevos funcionarios; estos individuos que conforman esta asociación comandada por el licenciado Raúl Harari, Helsha Sabri y otros, de manera perversa están usando el nombre de Morena para favorecerse".

Por lo que "...en mi calidad de secretaria de Organización y en nombre del partido, me deslindo de estos grupúsculos VENTAJOSOS Y TRAICIONEROS que engañan a la ciudadanía ofreciendo puestos de trabajo, traficando con la necesidad de los ciudadanos y que nada tienen que ver con el partido Morena...".

De igual modo, dijo, "...es lo mismo en el caso de CATEM y del Movimiento Social por México, que nada tienen que ver con Morena; no se dejen engañar, que los adversarios de la 4ta. transformación no descansan y están tratando de desarticular el brazo fuerte que ayudó a que Andrés Manuel López Obrador llegase a la Presidencia de la República..".

No descartó que "tratarán de dividir y engañar a la militancia de Morena, como lo han hecho siempre; mantengámonos unidos pero sobre todo conscientes de que esto estará sucediendo con más fuerza cada día que pase de este gobierno federal, como también de los nuevos gobiernos en Baja California, estatal y municipales, pues tienen miedo de no poder conseguir nuevamente el poder y servirse de él. No claudiquemos ni nos dejemos engañar".