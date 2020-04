Se descarta ley seca en Ensenada

Recomienda alcalde no hacer compras de pánico de cerveza

ENSENADA.- El presidente del XXIII Ayuntamiento, Armando Ayala Robles, reiteró el llamado a no difundir información no confirmada que genere compras de pánico entre la población, en este caso de bebidas con graduación alcohólica (cerveza).

El primer edil resaltó que ante el anuncio efectuado por empresas cerveceras, referente a que con motivo de la contingencia por COVID-19 detendrá temporalmente la producción de este producto, se generó en redes sociales una serie de publicaciones erróneas sobre una supuesta "ley seca".

Destacó que en Ensenada no se tiene contemplado -hasta el momento- poner en marcha dicha prohibición y agregó que "en nuestro municipio no hay 'ley seca´; sin embargo, esto no debe ser motivo para relajarse en la aplicación de las recomendaciones", expresó.

El alcalde recalcó que dicha desinformación generó compras de cerveza por parte de consumidores que rompieron la recomendación del aislamiento social, y que incluso, en los establecimientos a los que acudieron, no pusieron en práctica la sana distancia.

Reiteró que este no es momento para hacer fiestas, mucho menos para tomar como pretexto la desinformación generada ante una falsa 'Ley seca´ y salir del aislamiento a realizar actividades no esenciales.

Ayala Robles instó a la comunidad ensenadense a permanecer atenta de los reportes en materia de COVID-19 que emitan la Secretaría de Salud del Estado y el Gobierno de México, fuentes oficiales en el manejo de la contingencia en Baja California y a nivel nacional, respectivamente.