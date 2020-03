Se alzan mujeres en manifestación

Mujeres de Tijuana marchan a las calles alzando la voz

Durante la tarde del domingo 8 de Marzo en Zona Rio frente a Palacio Muicipal, un grupo de mujeres manifestantes se conglomeraron para exigir un alto a la violencia así como el hacer valer sus derechos.

De acuerdo con los hechos, la marcha continuo cruzando el puente al costado de palacio hasta llegar a la glorieta entre Plaza Rio y CECUT donde las manifestantes seguían proclamando "Mujer, escucha, esta es su lucha", "Vivas las queremos", "La policía no me cuida, me cuidan mis amigas".

EN la manifestación se contó con la presencia de elementos de la policía y hasta le momento no se han reportado altercados o daños a inmuebles en esta marcha.