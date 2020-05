Se Alista Nuevo Crédito "Fovissste-Infonavit Individual": Alejandro Ruiz Uribe

Los derechohabientes podrán obtener un financiamiento hasta por un millón 600 mil pesos para adquirir una vivienda nueva o usada

Tijuana. - En el segundo semestre del año iniciará el nuevo producto crediticio "FOVISSSTE-Infonavit Individual" dirigido a los derechohabientes que cotizan en ambas instituciones, quienes podrán obtener un financiamiento hipotecario hasta por un millón 600 mil pesos.

Así lo informó el delegado Federal Único en B.C. Alejandro Ruiz Uribe, quien dijo que los principales beneficiarios de este esquema serán los médicos (as), enfermeros (as), enfermas (os) y maestros (as), instruido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Explicó que, de acuerdo con sus respectivas políticas, el FOVISSSTE y el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) unen esfuerzos "para otorgar a los derechohabientes que coticen en ambas instituciones un financiamiento para vivienda nueva o usada".

Destacó que para este año serán otorgados 500 créditos por 800 millones de pesos de este nuevo producto, mientras que para el 2021 se estima colocar mil financiamientos por mil 600 millones de pesos.

Expuso que esta información viene respaldada por Agustín Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), para dar conocer las acciones en materia de vivienda y créditos para reactivar la economía y está dirigido a los trabajadores que cotizan tanto en el FOVISSSTE como en el Infonavit.

Ruiz Uribe, detalló que quien quiera acceder a este producto crediticio deberá ser trabajador del Estado en servicio activo, tener como mínimo 9 bimestres de cotización al FOVISSSTE, no estar en proceso de otorgamiento de pensión temporal o definitiva ni de retiro, ni presentar descuentos por concepto de pensión alimentaria que impidan amortizar el crédito.

Por otra parte, informó que de enero a mayo de este año el Fondo ha otorgado 523 créditos del tipo "Conyugal" por 837 millones de pesos.