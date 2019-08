SCJN desecha nuevo recurso del PAN contra ampliación de 5 años en BC: Amador

Tijuana.- "Nuevamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina un contundente revés jurídico a los frívolos esfuerzos del Partido Acción Nacional, de impugnar la reforma aprobada por el Congreso de Baja California, quien decidió en un acto soberano, aumentar el periodo de Gobierno a 5 años", afirmó el doctor en leyes Amador Rodríguez Lozano.

Localizado en la Ciudad de México, el político tijuanense que ha sido diputado federal y senador de la República, hablo sobre lo decidido Por la SCJN en torno a la polémica ampliación de periodo que han argumentado expertos constitucionalistas, incluyendo el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación doctor Genaro Gongora Pimentel, en el sentido de que lo votado por el Congreso de Baja California es en apego a la Constitución Política del Estado y en respeto a la Carta Magna del país.

Para el futuro secretario General de Gobierno del Estado, todos los esfuerzos del PAN se han enfrentado con una barrera insalvable, porque carecen de la razón y de la verdad histórica y jurídica.

"Este hecho se puede calificar como un acto irresponsable, pues sabiendo que la reforma no ha sido publicada Acción Nacional intente mantener el tema en la opinión pública, utilizando fondos de Estado para hacer este tipo de impugnaciones, que el PAN sabe muy bien que no procederá ninguna acción de inconstitucionalidad en contra de una reforma que aún no ha sido publicada", explicó Rodríguez Lozano.

Finalmente, el futuro funcionario de Gobierno del ingeniero Jaime Bonilla Valdez, señaló que mientras el PAN insista, sin sustento, en este tipo de recursos, estos se verán rechazados debido a que no son los momentos procesales para que este tema se decida.(EM)