Saqueadores de arena del Valle de las Palmas ocasionan destrozos

Además, no Respetan Señalamientos Existentes en el Área.

TECATE.- Residente del Valle de las Palmas, continúan denunciando el saquen indiscriminado de arena de la zona, además de que la lucha por la pavimentación de dicho camino fue para beneficio de la comunidad, por lo que ahora, a pesar de los señalamientos de disco de alto, del no cruce por el área, estos no los están respetando y provocan la destrucción de sus caminos, aparte de que el personal policiaco asignado a la Delegación, jamás les dicen nada y por el contrario a los residentes de la zona, los vienen parando por cualquier incidente o infracción que cometen, pero sin embargo, solo los extorsionan, ya que no les hacen boletas de infracción y de estas acciones tienen conocimiento la propia alcaldesa de la ciudad, Olga Zulema Adams.

Cabe hacer mención que mucho se ha comentado en diferentes medios de comunicación de la ciudad e inclusive, hasta en otros más de Tijuana, sobre lo que viene siendo el saqueo indiscriminado de la arena de esta comunidad supuestamente de los permisos que otorga la Comisión Nacional del Agua, pero estos no los respetan e inclusive han hecho grandes pozos para saquear más y más arena, provocando un problema ecológico en lo que viene siendo el Arroyo Seco y en el área del Rio Valle de las Palmas, aparte de que no respetan ningún tipo de señalamientos que han sido colocados por la vialidad que con grandes esfuerzos se logró su pavimentación y que era precisamente para mejorar las condiciones de circulación vehicular hacia la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle de las Palmas, camino que poco a poco se viene destruyendo.

Asimismo, también se vienen dedicando a hacer de las suyas, sin importarles el que por el camino estén las unidades de la Policía Municipal como sucedió la tarde del jueves pasado, cuando estaban infraccionando a un automovilista y les paso un camión arenero a toda velocidad y sin hacer los altos de los señalamientos existentes en el área, lo que dijeron residentes del Valle de las Palmas, les hace pensar mal, de que los policías perciben sus Moches de estos camioneros saqueadores de arena de la zona, acciones que deberían revisarse por parte de la institución policial.