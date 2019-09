¡Rompieron veda los pescadores!

Capturarán camarón en área que no afecta a la vaquita marina

MEXICALI.- Los pescadores del Alto Golfo, los agrupados en cooperativas en San Felipe Baja California y los del Golfo de Santa Clara, al norte de Sonora, cumplieron su aviso de que entrarían al mar. Lo hicieron desde temprano, pese a condiciones de mal tiempo, para participar en la captura del camarón. Su entrada al mar es relevante porque rompieron la veda a la pesca comercial que se impuso desde abril del 2015 y que sigue vigente, en protección a la vaquita marina y la totoaba, principalmente la primera que se sigue considerando en alto riesgo de extinción.

Se afirma que quedan entre diez a 20 ejemplares vivos. Los pescadores dejaron en claro que evitarán acercarse siquiera a la zona núcleo de la vaquita, cuyas coordenadas conocen perfectamente pues se guían con equipos que tienen señal satelital. También precisaron y eso lo hizo el dirigente de pescadores en el Golfo de Santa Clara, Carlos Humberto Tirado Pineda, que usarían redes de chinchorro en línea las que asegura- ron que no mata larvas, no lastima el lecho marino y no interactúa con la vaquita. Se estima que suman poco más de 600 pescadores con premisos de pesca vigente, que son los que entrarían al mar.

Los pescadores se precisaron que su decisión de entrar al mar sin permisos oficiales, fue ante la grave crisis que padecen las comunidades pesqueras ribereñas, las que recibían un apoyo económico o compensación desde el 2015 por evitar su ingreso al mar y respetar la veda a toda actividad relacionada con pesca comercial.

Desde hace más de cinco meses esa compensación les fue retirada, ya no reciben apoyo económico alguno, lo que agravó su situación. Aparte, les prometieron permisos de ingreso para aprovechar el camarón, pero antes deberían aprobar nuevas artes de pesca. La última fecha que les dieron para concretar todo fue el pasado 12 de septiembre pero no les cumplieron: No llegaron las autorizaciones del tipo de redes ni los permisos. Mencionaron que desde noviembre del año anterior iniciaron gestiones ante todo tipo de autoridades de los tres niveles de gobierno, diputados, senadores, alcaldes, el mismo presidente de la República y nunca les concretaron nada. No tuvimos otra salida que entrar por nuestra cuenta, reiteraron.

Lo que esperan ahora es que no sean molestados en su actividad, lo que no ocurrió al menos ayer al no presentarse ninguna autoridad a tratar de detenerlos, y buscarán desde ahora la forma de comercializar el camarón que capturen en el mercado nacional, porque saben que les aplicarán un embargo a cualquier intento de exportarlo