Rociará la CESPE hipoclorito de sodio en las calles

Es el Plan de Acción de Limpieza Vial contra el COVID-19

ENSENADA.- Con la finalidad de inhibir al máximo los riesgos de contagio por COVID-19 en las principales calles y avenidas del Centro de la ciudad, Gobierno del Estado que encabeza el Jaime Bonilla Valdez, implementará un Plan de Acción de Limpieza Vial contra el COVID-19.

Con esa finalidad, personal técnico y equipo de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE), a partir de este lunes 20 de abril, a las 22:00 horas, emprenderá estas acciones.

Al respecto, el director general de la dependencia, Marcelino Márquez Wong, informó que las actividades se realizarán en un horario entre las 22:00 y y las 04:00 horas, utilizando una mezcla de agua e hipoclorito de sodio, con una concentración de 1000 ppm (mucho menor a la contenida en el cloro que comúnmente se utiliza para la limpieza domestica).

La aspersión se realizará mediante camiones pipa de 10 mil litros de capacidad, modificados para rociar en sentido vertical, horizontal y a 45 grados, que permita alcanzar un mayor impacto de rociado de las banquetas y fachadas de las edificaciones, principalmente.

Márquez Wong destacó que en lugares donde se considere que el lavado debe realizarse de manera minuciosa (como paradas de transporte público), se llevará a cabo mediante la aplicación de pistola a presión.

De ser necesario, se contará con vehículos de apoyo donde se transporte el hipoclorito de sodio, para optimizar el recorrido de las pipas y evitar la necesidad de que se dirijan al sitio donde actualmente se almacena el producto.

Marcelino Márquez Wong destacó la colaboración de Isesalud y el CICESE en la estrategia de sanitización, asegurando que no exista ningún riesgo para la salud y se apegue a los protocolos de desinfección.

Agradeció a las demás dependencias municipales, estatales y ciudadanos que han mostrado su disposición de sumarse al esfuerzo del Gobierno del Estado.

Las recomendaciones para el público en general para la acción de limpieza vial contra el COVID-19, son las siguientes:

Estar al pendiente de la programación de las rutas de limpieza.

La limpieza se llevará a cabo dentro de los horarios de 10 pm a 4 am, por lo que no deberá encontrase nadie en las aceras, fuera de sus hogares, comercios, etc.

Asegurarse que los vehículos estén completamente cerrados, con vidrios arriba, para evitar desteñimiento en los textiles.

Mantener puertas y ventanas de las edificaciones preferentemente cerradas para evitar salpicaduras.

Resguardar todos aquellos objetos que pudieran ser sensibles al contacto del hipoclorito de sodio.

Resguardar mascotas y plantas para reducir el contacto.

No preparar la superficie con ningún otro producto como cal, vinagre, ácido muriático, pinol, etc.

Después del protocolo de limpieza se podrá regresar a las actividades de manera regular.

El director de la paraestatal resaltó la importancia de la colaboración de todos los medios de comunicación para informar a la ciudadanía, a fin de que puedan tomar sus precauciones.