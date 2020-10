Rinde Presidente Municipal Arturo González Cruz, su 1er informe de gobierno

Tijuana Baja California a 5 de octubre de 2020.- Con una solemne ceremonia en la ´Casa de los Tijuanenses´, el presidente municipal, Arturo González Cruz, presentó el Primer Informe de Gobierno al frente del XXIII Ayuntamiento de Tijuana, consolidando estrategias que han privilegiado el bienestar de los ciudadanos, durante los primeros 365 días de labores, reconociendo al Cabildo en pleno y al gabinete que ha trabajado de la mano para servir a los ciudadanos.

"Hace un año comenzamos el gran reto de atender las necesidades de una ciudad deseosa de justicia social. Ese lema que se lee en nuestro escudo, no se vivía en la región desde hace muchos años, y eso, fue lo primero que debíamos cambiar. Iniciamos esta administración con lupa, como un gobierno de los ciudadanos, porque debemos trabajar con la población y atender sus necesidades", expresó el mandatario local.

González Cruz destacó que durante el primer año de gestión, se recorrieron más de 900 colonias en las nueve delegaciones municipales, con el único objetivo de atender directamente las necesidades de la gente, acciones que además le ha merecido distinción, por no mantenerse detrás de su escritorio y visitar las comunidades más vulnerables de esta ciudad fronteriza.

Con transparencia y eficiencia, el Gobierno Municipal resolvió más del 90 por ciento de peticiones ciudadanas recibidas, con entereza y sentido de justicia social en su labor, el mando policial detuvo a 2 mil 650 delincuentes, gracias a la optimización de recursos, ejecutó la pavimentación de más de mil calles, llevó 36 mil comidas a los héroes de la pandemia, además de construir la primer Clínica Veterinaria Gratuita del Noroeste.

El primer edil reafirmó que esto es solo el principio, falta mucho por hacer, sobre todo en materia de seguridad, tema prioritario que deber ser abordado por los tres órdenes de Gobierno, pues la unión es la clave para mejorar las condiciones de tranquilidad entre los ciudadanos, promoviendo acciones para restaurar la paz que las familias bajacalifornianas merecen.

Seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar, como ejes fundamentales para lograr obras de infraestructura, ejemplo de ello es la pavimentación de la calle Río Tijuana en la Delegación Cerro Colorado, con la que se benefician a más de 2 mil colonos; así como la pavimentación de 65 mil 568 metros cuadrados de la avenida Ermita, que mejorará las condiciones de movilidad de los más de 25 mil habitantes que transitan a diario por la Demarcación La Mesa.

Para abatir el abandono que sufrieron las calles de la ciudad hasta por 30 años, se llevaron a cabo obras como la rehabilitación de la calle 8 de Mayo, en la Jurisdicción Otay Centenario, donde también se repararon mil 959 luminarias, mientras que en la Zona Centro y en San Antonio de los Buenos, se trabajó en el reencarpetado del bulevar Agua Caliente y la pavimentación de la calle Herradura, respectivamente.

Tal como lo manifestó el ejecutivo municipal, la presencia de la pandemia en la ciudad no fue un impedimento para seguir con el desarrollo y movilidad en la localidad, esto se demuestra con obras como la reconstrucción del bulevar Josefa Ortiz de Domínguez, antes El Refugio; el Centro de Salud El Dorado en La Presa A. L. R., la pavimentación de la calle Lago de Pátzcuaro en la Sánchez Taboada y la introducción del drenaje pluvial de 255 metros lineales en Playas de Tijuana.

En su mensaje, Arturo González Cruz, reconoció la honorable labor de ´los héroes de la pandemia´, médicos, enfermeras, personal de limpieza, policías, bomberos, y todos aquellos que arriesgaron su seguridad por atender el llamado a trabajar hoy todos por Tijuana, aun cuando el municipio ha visto interrumpidas sus labores por las clausuras efectuadas por el Gobierno del Estado, atentando contra el bienestar social.

El jefe de la comuna, dejó en claro que esto es solo el principio, el inicio de estrategias planteadas para llevar la justicia social a cada rincón del municipio, reiterando en su llamado a la cordura, la apertura al dialogo y el entendimiento con todas las instituciones, a fin de crear oportunidades y un ambiente de respeto que sea un ejercicio de civilidad y tolerancia como ejemplo para ciudadanía.

"La unidad es la clave para consolidar la Cuarta Transformación en el Estado, trabajar en coordinación para brindar resultados inmediatos y positivos. Me queda claro que hay tiempos, pero les aseguro que me encuentro en una profunda reflexión y en breve tomaré decisiones importantes, siempre pensando en el bienestar de ustedes", culminó la primera autoridad municipal.

A la ceremonia acudió la familia del presidente municipal; la alcaldesa del municipio de Tecate, Olga Zulema Adams Pereyra; el presidente del Congreso del Estado de Baja California, Julio César Vásquez Castillo; el Comandante de la Segunda Zona Militar, Saúl Luna Jaimes; el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gabriel Camarena Salinas.

También acudieron el presidente de Canacintra, Francisco Rubio Rangel; el delegado con funciones de presidente del Comité Estatal de Morena en Baja California, Ismael Burgueño Ruiz; el presidente del Consejo Estatal de Morena en Baja California, Rafael Figueroa Sánchez; así como el Cabildo el pleno, secretarios, directores y delegados, que trabajan en coordinación, hoy todos por Tijuana, de día y noche, para garantizar el bienestar de los ciudadanos.