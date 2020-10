Rinde homenaje Paseo de la Fama 2020 a héroes de la pandemia

Durante Tijuana Innovadora 2020, "Tijuana es el Futuro", Paseo de la Fama reconoció a personajes que han apoyado a la comunidad en esta crisis global

Cerrando el segundo día de actividades del evento digital más grande de México, Tijuana Innovadora, "Tijuana es el Futuro", se llevó a cabo la ceremonia de inducción a Paseo de la Fama 2020, edición dedicada a honrar a 11 individuos y organizaciones que han brindado ayuda a los habitantes de la regió­n Tijuana-San Diego.

La directora de Paseo de la Fama, Alejandra Santos comentó que La misión de Paseo de la Fama siempre ha sido reconocer a personajes destacados de la región, y en este año tan atípico nada ha sobresalido más que la ayuda que tanto personas en lo individual como organizaciones en lo colectivo han brindado a los miembros de la comunidad más vulnerables en esta emergencia mundial;

"Todos ellos ayudaron con recursos, servicios, con su tiempo, de mil maneras se ha estado colaborando, y por eso es que hoy les rendimos este homenajea", indicó

Apoyemos a Tijuana, iniciativa que con donaciones ha ayudado a abastecer de materiales e infraestructura al sector de la ciudad; Border Philanthropy Partnership, organización binacional que ha gestionado $45 millones de dólares para apoyar a familias y comunidades afectadas; Cruz Roja Mexicana Delegación Tijuana, que ha realizado seminarios, cursos y campañas, además de responder a emergencias y colocado filtros sanitarios en la ciudad.

Además, la International Community Foundation (ICF), organización internacional que ha proporcionado recursos a comunidades en México privadas de alimentos, ingresos y servicios de salud; el Hospital General Tijuana, designado durante la contingencia para atender pacientes con COVID-19; Kevin Faulconer, Alcalde de la Ciudad de San Diego, quien ha liderado esfuerzos para minimizar propagación del coronavirus en la región Calibaja.

De igual forma, la Jewish Family Service, que durante la pandemia ha incrementado el alcance de los servicios esenciales que normalmente otorga a personas en San Diego; Voluntariado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que en la contingencia ha ofrecido información útil y promovido la donación de sangre.

Rafael Fernández de Castro, Director del Centro de Estudios México-Estados Unidos, que ha hecho difusión científica y académica sobre el COVID-19; This is About Humanity, movimiento que ha recolectado recursos para el Fondo de Salud Fronteriza; World Central Kitchen, organización que ofrece comida a 14 albergues y durante la emergencia sanitaria proporciona comida al personal de hospitales de la ciudad.

Tijuana Innovadora 2020, "Tijuana es el Futuro", se está llevando a cabo hasta el sábado 10 de octubre gratis con múltiples actividades abordando temas como el cine, los videojuegos, el medio ambiente, la moda y la prevención de las violencias, todas distribuidas bajo los ejes "Diálogos del Futuro", "Arte Cultura e Industrias Creativas" y "10 años del movimiento" a través de TijuanaEsElFuturo.org.