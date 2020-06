Revisaran peticiones de "Transportistas digitales" inconformes con la nueva ley en BC

Fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno, Lic. Luis Javier Algorri Franco, en la entrada del Centro de Gobierno en Zona Rio Tijuana.

TIJUANA, BC., a 2 de junio de 2020.- Operadores de transporte operado por plataformas digitales, que se niegan a acatar la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California fueron atendidos por el subsecretario de Gobierno, Lic. Luis Javier Algorri Franco, en la entrada del Centro de Gobierno, donde les recibió su "pliego petitorio" con 7 puntos.

Los manifestantes llegaron a este lugar luego de realizar su anunciada "caravana pacífica" en muestra de resistencia a ser tratados como "transporte público", alegando que no están en esta "categoría", toda vez que pagan 30 por ciento de comisiones a las "Empresas de Redes de Transporte" por internet, por cada viaje, además de los altos costos de mantenimiento, seguro, impuestos, contador y refacciones.

En forma comedida, el Lic. Algorri Franco escuchó los planteamientos por voz de quien pareció encabezar el movimiento, Jesús Mercado, y les ofreció darle el curso debido, ya que el "pliego petitorio" está dirigido al gobernador Jaime Bonilla Valdez, con atención al C. Rafael Manuel Echegoyen Cruz, director del instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) de Baja California.

No hubo fecha perentoria para darles respuesta, aunque el funcionario estatal encargado de Asuntos Migratorios, les pidió "un par de días" –ante la exigencia de que se les dieran respuestas inmediatas- para que sean revisados sus siete puntos; "somos un servicio de transporte privado, no un servicio de transporte público, y no deben compararnos, no ofrecemos el mismo servicio", alegan.