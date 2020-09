Resuelve Gobernador Jaime Bonilla Valdez rezago histórico del valle de Ojos Negros

El servicio de agua doméstica en esta región se resolverá antes de que concluya el presente año.

REAL DEL CASTILLO NUEVO, B.C., 5 de septiembre de 2020.- Antes de que concluya este año, los más de cuatro mil habitantes de esta comunidad deberán tener resuelto el suministro de agua potable, prometió el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, al encabezar una "Jornada por la Paz", ante decenas de residentes que acudieron cumpliendo con las recomendaciones de salud ante la presente contingencia por el COVID-19.

El Mandatario estatal señaló que, a diferencia de los gobiernos de antes, ahora sí se atienden las necesidades, porque se obliga a pagar a los grandes deudores, para llevar los servicios a los más necesitados.

"Antes, como ahora, la gente paga impuestos, pero el dinero se iba para otro lado, y por eso no había agua, no había energía eléctrica, no había calles pavimentadas, y no había seguridad, pero hoy las cosas son diferentes, y nosotros vamos a cumplirles, porque ya estuvo bueno de tener abandonado a quien manda", enfatizó.

Ante manifestantes que acudieron con cartulinas, para pedir solución a la regularización de terrenos en la colonia Oaxaca de Maneadero, Bonilla Valdez reconoció que la sociedad tiene derecho a expresarse.

Luego exigió a sus colaboradores que atiendan las demandas de la comunidad, y les pidió dar una respuesta definitiva y de fondo a lo que los ciudadanos pedían, ya que se trata de una petición que debió haber quedado resuelta.

Al respecto, instruyó al Director del Instituto de Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (INDIVI), Marco Antonio Blázquez, a que atienda el problema de esta colonia, "porque no queremos violencia, sino resolver por los medios pacíficos el conflicto".

También afirmó que es una urgencia cumplir con el compromiso de pavimentar el camino que conduce a dicha colonia.

Mario Escobedo Carignan, Secretario de Economía Sustentable y Turismo (SEST), invitó a los presentes que denuncien a las personas y empresas que contaminen la región, en tiraderos de aguas residuales industriales.

El Acalde Armando Ayala Robles, informó que se han reparado 57 luminarias, y la próxima semana se repararán otras 14, y resaltó la rehabilitación total de la subestación de policía, misma que se encontraba abandonada, y donde ahora están adscrito 16 elementos con cuatro patrullas.

Dio a conocer que hay una coordinación con la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (SIDURT), Karen Postletwaite Montijo, para embellecer la entrada principal al poblado de Real del Castillo.

Isaías Bertín Sandoval, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México en Baja California, ofreció reforzar la presencia de la Guardia Nacional en esta demarcación.

También acudieron el Secretario de Mantenimiento, Saneamiento y Protección del Agua (SEPROA), Salomón Faz Apodaca; la Secretaria de Integración y Bienestar Social (SIBSO), Alma Saraí Arellano Rosas; el Fiscal Central del Estado, Hiram Sánchez Zamora; el Secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico; y la Directora General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California (DIF BC), Blanca Estela Fabela Dávalos.