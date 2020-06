Respaldará el Fondo Mixto proyecto de trámites en línea

Darán seguimiento a demanda del alcalde Armando Ayala Robles

ENSENADA.- Luego de conocer a detalle el estatus del proyecto que permitirá que pobladores de todo el municipio puedan hacer 146 trámites en línea, integrantes del Fondo Mixto se comprometieron a respaldar al presidente Armando Ayala Robles.

Se trata de impulsar acciones para que el proyecto, cuyo costo fue de 16 millones de pesos y que finalmente se ponga al servicio del los ensenadenses.

El primer edil informó que, de forma paralela, presentó una denuncia ante la Sindicatura Municipal, contra quien resulte responsable, ya que existen documentos con los que se dieron por concluidas distintas etapas para la operación de esta plataforma sin que esto fuera así.

Refirió que para la puesta en marcha de esta plataforma que ahorraría tiempo, recursos, y que impediría que la gente de localidades más lejanas tengan que venir a realizar trámites, se destinaron 9 millones de pesos de recursoso municipales del crédito Bansi.

"...Esto nos obliga a tomar acciones contundentes para que se aproveche o se devuelva al erario el recurso que puso Ensenada", puntualizó.

Al respecto, Elvia Martínez Santos, coordinadora de Gabinete, comentó que el pasado jueves, personal las áreas jurídica, informática, asi como de Oficialía Mayor y la directora de Desarrollo Económico, Brenda Mendoza, sostuvieron una reunión con Guillermo Arámburo Vizcarra, secretario técnico del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Baja California, quien pudo conocer las deficiencias de la plataforma.

"...Afortunadamente el doctor Arámburo mostró toda su disposición de contribuir a que se cumpla con los compromisos del convenio firmado entre el Fondo Mixto y la empresa La Nube", indicó.

La funcionaria mencionó que el viernes, durante un encuentro con Rubén Roa Dueñas, subsecretario de Economía del Gobierno del Estado, el también secretario administrativo del Fondo Mixto, se pronunció en el mismo sentido que Arámburo Vizcarra.

Martínez Santos destacó que la póliza de soporte de servicios aún está vigente, además, que conforme al Convenio, la empresa está obligada a brindar información a los órganos fiscalizadores para comprobar el destino de los recursos hasta por 5 años posteriores a la conclusión del proyecto.

"También hemos estado insistiendo en que no existe un acta de conclusión. Roa Dueñas dijo que, en efecto, no hay acta de conclusión y que el gobierno del estado no firmará acta, si no se arreglan los errores de fondo", refirió.

Este documento debe ser emitido una vez comprueben que la plataforma sea funcional.

"Estamos seguros que con las mesas de trabajo que se determinaron y la colaboración de personal con las tres instancias y la empresa, pondremos en marcha la plataforma TRAMITENS para cumplir con la encomienda del presidente Armando Ayala Robles", expresó.